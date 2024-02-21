專科醫生培訓擬棄「一試定生死」

醫生目前接受培訓後需要通過考試，才能獲得專科醫生資格。香港醫學專科學院計劃更改各學院的專科培訓課程，改為採用能力為本的評核模式，強調不希望單靠一個考試去決定醫生的能力，即俗稱的「一試定生死」，而是從工作環境上看其能力和表現，惟暫時未有考慮縮短為期6年的培訓期。

負責評核及頒授專科醫生資格的醫專，計劃跟隨國際趨勢改革專科培訓課程。醫專主席梁嘉傑指，專科醫生過去要接受6年培訓和進行一定實習，再通過考試才能取得資格，但每名醫生學習速度不一，如果只靠一次考試就決定他是否一名適合的專科醫生，或未能全面反映其技能和知識，新模式會評核醫生在臨床工作環境下，能否做到特定的診症。他又說，醫專將來也會為師資發展投放資源配合新培訓模式。