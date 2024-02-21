專科醫生培訓擬棄「一試定生死」

醫生目前接受培訓後需要通過考試，才能獲得專科醫生資格。香港醫學專科學院計劃更改各學院的專科培訓課程，改為採用能力為本的評核模式，強調不希望單靠一個考試去決定醫生的能力，即俗稱的「一試定生死」，而是從工作環境上看其能力和表現，惟暫時未有考慮縮短為期6年的培訓期。
負責評核及頒授專科醫生資格的醫專，計劃跟隨國際趨勢改革專科培訓課程。醫專主席梁嘉傑指，專科醫生過去要接受6年培訓和進行一定實習，再通過考試才能取得資格，但每名醫生學習速度不一，如果只靠一次考試就決定他是否一名適合的專科醫生，或未能全面反映其技能和知識，新模式會評核醫生在臨床工作環境下，能否做到特定的診症。他又說，醫專將來也會為師資發展投放資源配合新培訓模式。
未曾考慮縮短6年培訓期
醫專教育及考試事務副主席李錦滔補充，並非原有訓練模式不好，但醫專現時不希望只靠一次中期試或畢業試評估醫生的能力，期望培訓導師可將工作環境能力為本的模式，作為長期評估準則，與全世界教育接軌和同步，但強調未曾想過縮短6年的培訓。醫專轄下部分學院已改用新模式數年，梁嘉傑形容改革是未來5至10年的工作。
另外，大灣區7間醫療機構今年第三季起納入長者醫療券計劃，包括兩間鄰近關口的深圳牙科機構。香港牙科醫學院主席梁惠強指，政府方向是補助跟病人走，認為病人的個人選擇最重要，病人喜歡亦可回港就診，相信對本港牙醫沒有太大影響。香港牙醫學會會長陳超余昨在一個電台節目批評，做法使香港長者可以北上用醫療券治牙，與原意方便內地居住長者略有偏差、變相鼓勵市民北上看牙醫。
醫療券納深圳牙科 學會憂鼓勵北上治牙
醫務衛生局副秘書長李力綱在同一節目稱，相信有心儀牙醫的港人，會繼續首選留港向其求診。不過，他同意鄰近深圳的香港牙醫會感受到較大壓力，相信他們看到市場變化就會改變營運，如提升服務質素或調整收費等。