專訪女跑手羅映潮 海外馬拉松與香港比較 談取消渣馬對跑手影響

今年渣打馬拉松於爭議聲下取消，有望改為明年2月12日舉行，其中最大迴響是原定賽事舉行日期前兩個月，政府還未「開綠燈」，以及因應防疫政策而不斷改變的比賽安排等。上屆渣馬女子10公里冠軍羅映潮(Virginia)，今年辭去教師工作，全職專心長跑訓練。原定今年香港渣馬初戰全馬賽事的她，分享7月出戰海外馬拉松比賽的體會，以及當地對待精英運動員的態度。

疫情持續多年，各國已開始對外開放，唯獨「盛事之都」香港依然採取嚴謹的防疫政策，對舉辦大型運動賽事影響甚深。決心爭取更好成績的Virginia，今年1月已計劃報名7月舉行的澳洲黃金海岸半馬賽，5月更辭去全職教師工作專心訓練，現時為adidas贊助跑手，「轉型全職運動員後，主項由10公里改為半馬，每周跑量增加至最多120公里，更花多了時間健身。」最終她在澳洲黃金海岸半馬賽成功PB，1:17:43為全場第7名，較個人最佳紀錄推快兩分鐘。 Virginia憶述在當地的體驗，亦和她想像中不同，「運動員比賽前不需要做核酸檢測，於賽事中亦不見有運動員戴口罩。」她自言出發前帶了不少藥物及數十支快測套裝，但最後，快測一次都沒做過。

認同田總早前決定 須知道長跑選手要在比賽中取得好成績，才可以爭取到奧運或亞運等大賽的入場券，換句話跑手一年只得兩、三次機會挑戰大賽門檻。Virginia表示：「計劃一場全馬不是今日計劃、下星期便去比賽，跑手需要數個月時間訓練，現在訓練計劃打斷要重新部署，不是每個人都可以去海外比賽，運動員便變成空有練習，但長期沒有比賽。」 田總早前的決定是否太倉卒？「我會認同田總(取消渣馬)的決定。因為不論計劃賽道，舉辦報名等時間都不足夠，加上馬拉松有一定風險，愈早準備會愈好。」