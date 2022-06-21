專訪恒隆地產「綠寶石客戶服務獎」得主 秉承「以客為尊」服務宗旨 多做一點延續好人好事

恒隆地產副董事長陳文博先生(右一)、行政總裁盧韋柏先生(左二)，聯同高級管理層出席恒隆「綠寶石客戶服務獎」頒獎典禮，嘉許得獎前線員工在疫情下仍堅守「以客為尊」的服務宗旨。

用心留意住客生活習慣 危急關頭可協助拯救生命

作為接待客戶最前線，每日迎面見到一張張熟悉的面孔，除了親切的問候外，「多做一點」細心留意每位住客的日常生活習慣，在危急關頭或可協助拯救寶貴生命。

同為港鐵太古站上蓋康蘭居高級賓客服務主管的鍾詠詩(Wendy)與邱燕媚(Dorothy)，分別服務恒隆地產約25及17年，平日主要負責辦理住客入住及退房手續、解答住戶疑難及跟進維修個案等。2021年某日早上，康蘭居管業處接到復康中心職員來電，指居於康蘭居的黃婆婆缺席復康治療。Wendy隨即嘗試致電但未能成功接上，回想起獨居的黃婆婆視力不佳、行動不便，出入需要使用拐杖，開始擔心她在單位內發生意外，於是聯同Dorothy、維修部、保安部及房務部同事前往黃婆婆的房間，及至門外，眾人隱約聽到房內電視傳出聲音，惟沒有人應門，嘗試開門之際亦發現防盜扣鎖上。在以黃婆婆安全為大前提下，Dorothy決定行使緊急程序剪鎖進入房間，發現黃婆婆倒臥在床，神智不清，馬上報警將黃婆婆送院。

懂得隨機應變 時刻保持警覺與同理心

事後黃婆婆及其家屬都非常感激Wendy與Dorothy當日「多做一點」，令黃婆婆能在黃金時間內接受適切治療。而Wendy再次憶起當日的經歷，仍覺得驚心動魄：「前線服務員不但要夠細心，更要時刻保持警覺，懂得隨機應變、當機立斷。每人只要『多做一點』，事情的結果就可以變得不一樣。」Dorothy認同，並指公司培訓及發展部平日為她們提供足夠的訓練，如透過研習不同個案去尋找處理問題的最佳方法等，都能協助她們應對今次的突發事件。

問到得獎感受，Dorothy坦然心情略為複雜：「得獎當然開心，但實在不想再有同類事件發生。我希望各位同事都能用今次的事件作警惕，從事服務行業不能抱着不聞不問的態度，平日多加留意住客的需要，發現問題或情況特殊時就懂得即時處理。」至於Wendy則表示得獎是公司對自己工作的肯定：「希望大家能夠時刻堅守公司『以客為尊』的服務宗旨，做好本份之餘亦要有同理心，待客人如自己親人一樣，才能更全面理解與處理問題。」

積極協助攝影愛好者完成作品

除了拯救生命外，「多做一點 前瞻一里」的服務精神亦會為顧客營造不一樣的體驗。同樣「以客為尊」的劉益帆(Coco)於天津恒隆廣場任職環衞保潔員助理。某日在跟進商場外牆的清洗工作時，發現員工通道附近站着兩位拿着相機的女士，上前詢問後發現她們是專程從唐山來的攝影愛好者，第一次來到天津恒隆廣場並巧遇「蜘蛛人」，即外牆清潔工，希望能夠拍下照片，惟當時照片效果未如理想。縱使Coco原本的職責並不涉及客戶服務，但本着「以客為尊」的宗旨，以及眼見兩位女士的失落之情，Coco與她們交換聯絡方式，再通知她們在適合時間前來拍照，終於兩位顧客都能得償所願，在第二次來訪天津恒隆廣場時成功拍到理想的照片。