專訪的士小巴商總會新理事 望網約車平台受規管「改邪歸正」 冀加快的士加價流程

政府研究發牌規管網約車平台，同時考慮會否增加私家車出租許可證。香港的士小巴商總會新上任理事會接受本報訪問稱，立法後平台可以受監管兼確保旗下提供服務的車輛合法，強調業界歡迎與做合法事的網約平台合作，希望網約車平台可透過規管「改邪歸正」。另外，商會指每次申請加價需時約兩年，日後擬改為向政府提交數據，由當局決定加幅以加快流程。 記者：羅庸軒

本港市面除的士提供點對點公共交通服務，近年亦有網約車平台的私家車加入競爭，政府今年7月提出規管平台的建議，要求提供的出租車都要有合適牌照。 香港的士小巴商總會歡迎政府規管平台，理事長陳洲形容不合法出租服務「搞亂晒個行業」、影響的士業運作。副理事長張秉江亦指，歡迎與「做合法嘢」的平台合作，認為有平台整合所有能預約的出租車輛也非壞事，例如5個的士車隊；又不點名提到Uber雖然有合法的士，但同時亦「有做非法嘅嘢」，希望政府規管可令平台「改邪歸正」。

可考慮發有時限的士牌 毋須添出租私家車 商會副秘書長袁漢鈞補充，的士一份第三者保險需要3萬至4萬元保費，司機亦要有的士駕駛執照，相反一般私家車三保只需1,000至2,000元、司機路面經驗或不及的士司機。對於政府考慮增加私家車出租許可證，陳洲認為政府在進行點對點交通需求調查後，如有需要可發出有時限的士牌照，「政府都有少少提示，依家發的士牌就可能有限制，唔係話永遠」，年期屆滿時若供應過剩便可收回。張秉江則指出，本港面對旅客減少、移民潮等影響，運輸署數字顯示去年的士日均乘客人次比2019年跌15%，認為既然的士運載力充足，「點解仲要加車？」 倡將車費加幅交政府擬定 的士相隔兩年今年7月再次加價。商會認為，的士屬於點對點公共交通，收費要達一定水平才能幫到市民，同時不應太接近其他集體運輸的水平，舉例指對象應是需要急切服務的乘客，而非讓3至4名學生「夾車」回學校。張秉江指，每次加價的流程很長，從申請到生效需要接近兩年，「依家申請定都係為未來鋪路」。陳洲補充稱，以往向政府提出申請前要先諮詢業界多個屬會，惟一向難以取得共識，日後或改為向政府提交通脹等數據，再由當局擬定加幅，盼加快流程。

擬「用錢」改善的士司機質素

引新車 邀明星做「一日司機」吸新血 社會不時有意見認為的士司機質素良莠不齊，香港的士小巴商總會理事長陳洲坦言這離不外「錢嘅問題」，認為很多問題都源於收入，例如在的士站排隊半小時後接載到「行兩條街」便落車的客人，反問「你諗佢心情點先？」副理事長張秉江補充指，曾經有建議指起錶價可由現時首兩公里收二十多元，改為首4公里收50元，相信都有助解決類似問題。 的士業同時面對缺乏新血困境，商會認為引入更多新車如電動車可吸引年輕人入行，而現今科技發達，安裝數個接客應用程式後亦容易適應行業和「搵到食」，惟承認吸引年輕人入行要花很多工夫，難短期內做到，特別是要改變固有司機壞習慣和市民印象。同時，商會指本港現時快速充電站不足，雖然政府目標2027年路面上有3,000輛電動的士，惟換車進度要視乎加設充電樁的速度。為扭轉的士業在社會的負面印象，商會計劃內部組織「的士青年委員會」，冀收集年輕人的意見，再結合舊人的經驗做得更好，亦擬善用社交媒體宣傳好人好事，甚或邀請明星做「一日司機」等吸引新人。陳洲在千禧年代初亦曾擔任理事長，他形容今次重出江湖「想搞返好個行業」，冀做得更好令生意回復疫前水平。商會形容上屆理事會的行動可能較「進取」，現時都盡量希望與市民和政府成功溝通。