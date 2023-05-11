尊子漫畫｜《明報》周日起停刊尊子漫畫　尊子：停刊原因心照不宣 (更新)

【14:30更新】新增明報職工協會聲明、記協回應、尊子說法

筆名「尊子」的著名政治漫畫家黃紀鈞，昨日(10日)向《法新社》表示，由於最近一篇諷刺漫畫被政府部門批評，他在《明報》的漫畫專欄將由周日(14日)起被停刊。《明報》今日以「編按」方式公布，將由本周日(14日)起，停止刊登「尊子漫畫」和「世紀乜議員漫畫」，未有交代會否及何時恢復。《明報》編輯部感謝尊子40年來一同見證時代的變遷。

《明報》編按形式公布停刊專欄消息

《明報》今日刊出新的「尊子漫畫」，並以「編按」方式公布停刊消息，並指「多謝尊子40年來與我們一起見證時代的變遷」。尊子今日(11日)早上回應香港電台查詢時表示，停刊原因等細節《明報》才充分掌握，又形容停刊決定屬今日「香港故事」的一部份。尊子又以「縱是崎嶇，總有前路的」形容自己的感受。尊子回覆《有線新聞》則指，相信大家都知道停刊原因，任何說法只會被否認，並說以今天的時局也不意外。他回覆《NOW新聞台》則指，停刊原因心照不宣。