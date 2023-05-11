尊子漫畫｜《明報》周日起停刊尊子漫畫　尊子：停刊原因心照不宣 (更新)

【14:30更新】新增明報職工協會聲明、記協回應、尊子說法
筆名「尊子」的著名政治漫畫家黃紀鈞，昨日(10日)向《法新社》表示，由於最近一篇諷刺漫畫被政府部門批評，他在《明報》的漫畫專欄將由周日(14日)起被停刊。《明報》今日以「編按」方式公布，將由本周日(14日)起，停止刊登「尊子漫畫」和「世紀乜議員漫畫」，未有交代會否及何時恢復。《明報》編輯部感謝尊子40年來一同見證時代的變遷。
《明報》編按形式公布停刊專欄消息
《明報》今日刊出新的「尊子漫畫」，並以「編按」方式公布停刊消息，並指「多謝尊子40年來與我們一起見證時代的變遷」。尊子今日(11日)早上回應香港電台查詢時表示，停刊原因等細節《明報》才充分掌握，又形容停刊決定屬今日「香港故事」的一部份。尊子又以「縱是崎嶇，總有前路的」形容自己的感受。尊子回覆《有線新聞》則指，相信大家都知道停刊原因，任何說法只會被否認，並說以今天的時局也不意外。他回覆《NOW新聞台》則指，停刊原因心照不宣。
日前一篇「尊子漫畫」遭民青局點名批評
《明報》星期二刊登的一篇「尊子漫畫」受到民政及青年事務局長麥美娟嚴厲譴責，指扭曲和抹黑政府委任地區撲滅罪行委員會及地區防火委員會委員原則，內容無視事實，混淆視聽，帶有歧視、侮辱及抹黑詆毀，有違傳媒道德，形容是政治凌駕道德的行為，扭曲解讀政府完善地區治理建議方案。
明報職工協會：多元社會應包容不同聲音
明報職工協會則發聲明，指尊子從80年代開始在《明報》畫政治漫畫，以嬉笑怒罵方式針砭時弊，吸引讀者關注社會議題，職工協會對尊子漫畫停刊表示遺憾和無奈，又感激尊子多年來為《明報》付出的心血。職工協會指出，除了新聞報道，專欄作家作品也是《明報》核心價值一部份，認為多元社會應該包容不同聲音，希望各界尊重言論自由，維護社會公正和善良。香港記者協會表示，對尊子漫畫停刊表示痛心，認為事件反映本港容不下批評的聲音，言論自由的空間遭進一步收窄，形容對社會百害而無一利。