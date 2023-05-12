尊子漫畫｜李家超：反對失實污衊訊息　傳媒有責任符合公眾期望

《明報》的《尊子漫畫》過去半年被政府批評，《明報》決定周日(14日)起停載《尊子漫畫》專欄。行政長官李家超今日(12日)由重慶返港見傳媒，被問到是否樂見《尊子漫畫》停載，他指反對任何失實、偏頗、污衊或誤導的訊息，政府會直斥其非，以正視聽，對此傳媒機構亦有責任。

李家超重申，香港有新聞和言論自由，並受到《基本法》充分保障，但他反對任何失實、偏頗、污衊或誤導訊息，不希望這些訊息影響其他人，特區政府會直斥其非，以正視聽。他辯稱，受到這些訊息影響的受害人，亦會走出來直斥這些訊息不負責任，強調政府每日收到很多不同意見，包括傳媒亦可以有尖銳的提名，但他是不會容許失實等訊息。他稱傳媒要考慮發布的訊息是否符合公眾期望、社會責任和專業操守，並需要向社會負責。

無正面回應 尊子書籍下架是否違《國安法》

對於公共圖書館將尊子的書籍下架，被問到有否違反《港區國安法》，李家超沒有明言，僅指圖書館有專業人員，審視館藏是否符合法律和適合公眾借閱，《港區國安法》是其中一個考慮，假如書本涉及淫褻不雅或不良意識，亦不會讓公眾借閱。他說這是政府一向的政策方針，立場清晰。

至於警方國安處檢走「國殤之柱」作為證物，被問到政府會否歸還創作者高志活，在警方行動前有否通知高志活，李家超回應指，香港一向依法辦事，會按法律和法庭程序處理刑事案件的證物。