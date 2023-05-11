尊子漫畫｜麥美娟不評論停刊 鄧炳強：非常負責任做法 (更新)

《明報》今日以編按形式公布，周日(15日)起停刊尊子漫畫，但未有交代停刊原因。尊子則向傳媒表示，停刊原因心照不宣，又以「縱是崎嶇，總有前路的」形容自己的感受。近日曾發文批評尊子漫畫的民政及青年事務局長麥美娟，今日(11日)在出席立法會後被問到，政府曾經多次譴責相關漫畫，是否跟事件有關時，她稱不評論個別機構或人士所做的決定，但作為政府會虛心接納不同意見，惟對於不實言論或與事實不符的事，當局必須要澄清，讓給市民清楚知道真相。

鄧炳強嚴厲指責記協

至於保安局長鄧炳強亦回應事件，他指根據《基本法》、《人權法》甚至《港區國安法》，市民享有言論自由，而若有人利用平台用非事實、誤導性指控抹黑政府、煽動市民對政府不滿，相信編輯不想有人利用平台做這種事情，「停止佢係一個非常負責任做法」。他又說，政府面對用不實指控、並非事實的事情作抹黑，必然會澄清及作出指責。對於記協聲明指控政府不接受批評，鄧炳強稱要嚴厲指責記協，強調政府非常樂意接受批評，惟必須建基於事實。

《明報》本周二(9日)刊登的「尊子漫畫」，受到麥美娟嚴厲譴責，指扭曲和抹黑政府委任地區撲滅罪行委員會及地區防火委員會委員原則，內容無視事實，混淆視聽，帶有歧視、侮辱及抹黑詆毀，有違傳媒道德，形容是政治凌駕道德的行為，扭曲解讀政府完善地區治理建議方案。