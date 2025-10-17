尋人｜兩菲籍女子雙雙失蹤近兩星期 終於火炭商場內尋回（更新）

【17/10更新】警方經連日調查，近兩星期後，至昨日（16日）晚上約10時，警方表示於火炭穗禾路一個商場尋回兩名女子，她們沒有受傷，案件沒有可疑。據了解，二人為情侶關係，均有欠債紀錄，因她們不辭而別，僱主報案揭發兩人失蹤。警方其後曾數次更新兩女現身地點，當中10月4日下午她們先後現身楊屋道及龍門郊遊徑，其後10月8日下午兩人又曾在荃灣梨木樹邨一帶出現。
【14/10更新】警方表示，根據最新調查，該兩名失蹤女子於上周三（8日）下午在荃灣梨木樹邨一帶出現。警方呼籲任何人士如有該兩名女子的消息或曾見過她們，請與警方聯絡。
警方上周五（10日）呼籲市民提供兩名在荃灣失蹤的女子的消息。
兩名分別24歲及33歲的菲律賓籍女子Pabuaya Imee-mahilum及Tibay Aleli-perez於本月4日下午在荃灣楊屋道最後露面後便告失蹤，警方分別於上周三（8日）及上周一（6日）接獲報案。
24歲女子Pabuaya Imee-mahilum身高約1.55米，體重約50公斤，中等身材，圓面型，黃皮膚及蓄短啡髮。她最後露面時身穿深藍色牛仔上衣、深藍色牛仔短褲及白色鞋；33歲女子Tibay Aleli-perez身高約1.58米，體重約50公斤，瘦身材，圓面型，黃皮膚及蓄長黑髮。她最後露面時身穿淺藍色長袖上衣、淺藍色牛仔長褲及白色鞋。
至今日（13日）警方再表示，經調查後，發現她們曾於當日下午約4時半至5時，於荃灣龍門郊遊徑出現，並可能於三疊潭或古墓脊一帶落山。警方呼籲市民，如10月4日下午5時後，在荃灣、大窩口、梨木樹或葵興一帶曾見過上述兩名女子或知道其行蹤，請通知警方。
警方呼籲如任何人士有該兩名失蹤女子的消息或曾見過她們，請致電2860 1040或9886 0034，或電郵至[email protected]與港島總區失蹤人口調查組，或與任何一間警署聯絡。