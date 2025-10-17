尋人｜兩菲籍女子雙雙失蹤近兩星期 終於火炭商場內尋回（更新）

【17/10更新】警方經連日調查，近兩星期後，至昨日（16日）晚上約10時，警方表示於火炭穗禾路一個商場尋回兩名女子，她們沒有受傷，案件沒有可疑。據了解，二人為情侶關係，均有欠債紀錄，因她們不辭而別，僱主報案揭發兩人失蹤。警方其後曾數次更新兩女現身地點，當中10月4日下午她們先後現身楊屋道及龍門郊遊徑，其後10月8日下午兩人又曾在荃灣梨木樹邨一帶出現。

【14/10更新】警方表示，根據最新調查，該兩名失蹤女子於上周三（8日）下午在荃灣梨木樹邨一帶出現。警方呼籲任何人士如有該兩名女子的消息或曾見過她們，請與警方聯絡。