尋人｜甯國良行山失蹤第8日 民間搜索隊擬設「風更」繼續搜救

他於上周三（23日）清晨離開黃大仙區景福街住所，前往黃牛山行山後失蹤，失蹤3日後，一度致電家人，指自己缺水及未能站立，惟未能報告確實位置，手機亦快無電。至周一（28日）下午，民間團體「郊野義務搜索隊（CVST）」發現懷疑屬於甯國良的手套，警方、消防、民安隊及多個民間組織連日搜救，昨日亦曾在女婆坳、亞公角山路、石芽山一帶搜索，惟暫新進展。

強颱蘇拉逼近，天文台預料今日黃昏掛波，「香港守望者服務團（HKGV）」表示，過去數日天氣反覆，日間氣溫高，但亦不時有雨，希望雨水可以有助失蹤的甯國良降溫，亦可當作飲用水助他保命，團隊亦希望分秒必爭，爭取在風暴襲港前尋回甯國良。

若打風會派出資深隊員出動

若不幸未及在打風前找到失蹤者，HKGV仍會派出資深「風更」成員，帶同樹鋸及多條爬山用繩和安全帶等裝備上山繼續搜救，但屆時只會安排有較長期的經驗，以及受過長期野外訓練的骨幹成員、包括團隊內曾有民安隊山野搜救等經驗的成員上山，其他較年輕、經驗不足或未學過使用樹鋸的成員則不會在打風時出動。

部分義務成員雨中行動後生病

而且部分成員在雨中行動已經生病，惟在大雨下及夜間能見度較低，而山上亦有很多泥濘和大件麻石，一旦被雨水淋濕會更跣，不論對失蹤者或搜救人員都有危險。所以大前提均會以個人安全為優先，會視乎屆時的天氣情況而定，亦不會貿然冒險自行救人，並會尋求政府部門協助。