尋人｜男拔生曾憲哲失蹤第四日　警方消防颱風下繼續登山搜救 (持續更新)

【10月8日18:37更新】拔萃男書院17歲應屆文憑試男生曾憲哲失蹤第四日，警方、消防處和民安隊今日(8日)在八號烈風或暴風信號生效下，繼續登山搜救。警方指，行動即使在惡劣天氣下仍然持續，範圍現鎖定於馬鞍山郊野公園附近一帶，希望能儘快尋回失蹤男學生，強調不會放棄仼何機會。 曾憲哲周三(4日)中午離開學校後，獨自乘搭港鐵屯馬綫前往石門站，其後經B出口出閘後不知所終，曾母連日在社交網站發文求助，惜至今仍未尋獲兒子。

警鎖定馬鞍山郊野公園一帶搜索 【10月7日19:00更新】17歲男拔生曾憲哲自周三(4日)失蹤後仍未尋回，今日(7日)出現新線索。警方經翻查大量閉路電視錄影後，發現曾憲哲步出石門站後，曾於同日下午2時30分，行經小瀝源行善里前往馬鞍山郊野公園方向，其後行蹤不明。警方目前將搜索範圍鎖定於馬鞍山郊野公園附近一帶，搜索行動入夜仍持續。 有機動部隊督察指，已搜索沙田市區、梅子林和馬鞍山一帶，最重要是害怕同學斷水斷糧，盡量希望在天氣再變壞前找到他。

【10月7日14:00更新】身穿綠色制服的機動部隊(PTU)多名警員帶同裝備，今日(7日)到大水坑梅子林一帶搜索。由於曾憲哲最後出現在港鐵石門站，警方中午亦到石門站附近一帶搜尋及派傳單。 【10月6日23:00更新】曾憲哲母親今晚(6日)再度發文稱，警方已有專業小組看了港鐵石門站周圍城市內的閉路電視片段(除了一支閉路電視還在申請，明天才可看)，沒有發現曾憲哲的蹤影，所以懷疑他在周三下午1時27分可能出了港鐵石門站B出口過橋(安明街)向沙田第一城方向行走，「當然現在已過了兩天可能已走得更遠，但可以擴大搜索範圍」，其八達通最後一次交易仍是周三下午1時27分。 【10月6日12:00更新】拔萃男書院17歲應屆DSE男學生曾憲哲周三(4日)中午離開學校後，獨自乘搭屯馬綫前往石門站B出口出閘，之後便告失蹤。曾母報警求助及在社交平台發文，至今仍未尋獲兒子。她於今日(6日)早上再度發文稱，昨天拔萃家長、舊生、朋友、警察已搜索了石門和鄰近市區，今早會有郊野義務搜索隊上石門山搜索。 她指兒子現在可能已行了到其他地區，昨天有一位熱心人告訴她在茅湖山附近懷疑見過他，請各位攀山人士和鄰近人士留意一下。「如見到疑似Matthew，請跟他打招呼確認是不是曽憲哲Matthew，再告訴他爸爸媽媽很愛他很掛念他，再借電話給他打給我5191-3815。如不能和他對話，則請影相寄給我確認。」 曾母又向傳媒透露，兒子在學業有壓力，近日受胃痛及失眠困擾，對精神造成影響，失蹤當天原本要覆診，又指他喜愛行山。拔萃男書院校長鄭基恩表示，一直與家長及警方保持緊密聯絡，市民如有消息可致電港島總區失蹤人口調查組。