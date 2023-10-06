尋人｜男拔17歲學生曾憲哲仍失蹤 義務搜索隊今早赴石門山搜索（更新）

【10月6日10:00更新】拔萃男書院17歲應屆DSE男學生曾憲哲周三（4日）中午離開學校後，獨自乘搭屯馬綫前往石門站B出口出閘，之後便告失蹤。曾母報警求助及在社交平台發文，至今仍未尋獲兒子。她於今日（6日）早上再度發文稱，昨天拔萃家長、舊生、朋友、警察已搜索了石門和鄰近市區，今早會有郊野義務搜索隊上石門山搜索。

她指兒子現在可能已行了到其他地區，昨天有一位熱心人告訴她在茅湖山附近懷疑見過他，請各位攀山人士和鄰近人士留意一下。「如見到疑似Matthew，請跟他打招呼確認是不是曽憲哲Matthew，再告訴他爸爸媽媽很愛他很掛念他，再借電話給他打給我5191-3815。如不能和他對話，則請影相寄給我確認。」