尋人｜男拔17歲學生曾憲哲失蹤 曾稱壓力大失眠胃痛 搜索隊今早赴石門山（不斷更新）

【10月6日12:00更新】拔萃男書院17歲應屆DSE男學生曾憲哲周三（4日）中午離開學校後，獨自乘搭屯馬綫前往石門站B出口出閘，之後便告失蹤。曾母報警求助及在社交平台發文，至今仍未尋獲兒子。她於今日（6日）早上再度發文稱，昨天拔萃家長、舊生、朋友、警察已搜索了石門和鄰近市區，今早會有郊野義務搜索隊上石門山搜索。
她指兒子現在可能已行了到其他地區，昨天有一位熱心人告訴她在茅湖山附近懷疑見過他，請各位攀山人士和鄰近人士留意一下。「如見到疑似Matthew，請跟他打招呼確認是不是曽憲哲Matthew，再告訴他爸爸媽媽很愛他很掛念他，再借電話給他打給我5191-3815。如不能和他對話，則請影相寄給我確認。」
曾母又向傳媒透露，兒子在學業有壓力，近日受胃痛及失眠困擾，對精神造成影響，失蹤當天原本要覆診，又指他喜愛行山。
拔萃男書院校長鄭基恩表示，一直與家長及警方保持緊密聯絡，市民如有消息可致電港島總區失蹤人口調查組。
一名17歲男生昨天(4日)離開學校後，失蹤至今超過一日，其媽媽今天(5日)在社交平台上尋人，希望市民多加留意。網上有消息指他是拔萃男書院學生。
失蹤男生曾憲哲，17歲，身高約1.63米，50公斤，瘦身材，黃皮膚，尖面型，黑色短髮，最後露面時的衣著是短袖白恤衫，校章，黑色長褲，黑色皮帶，黑色皮鞋，可能戴黑色口罩。
石門站出閘後失蹤
媽媽曾太在社交平台發佈尋人啓示，指兒子在昨天下午12時46分離開位於旺角的學校，再由旺角東搭屯馬綫往石門，八達通顯示最後下午1時27分在石門出閘後失蹤。曾太指，兒子身上沒有電話，「好擔心佢有事」。希望各位街坊可以留意一位身穿短袖白恤衫、黑長褲校服、黑色短髮 ，可能戴黑色口罩、可能神情呆滯的男學生，「希望大家多轉發比唔同嘅人睇到」。
若任何人有失蹤者的消息，可以聯絡曾太：5191-3815，或立即通知香港失蹤人口調查組聯絡電話：2860-1040/9886-0034