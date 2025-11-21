尋人｜秀茂坪77歲老翁羅海星失蹤最後定位飛鵝山 搜索1日終尋回（更新）

警方今日（21日）呼籲市民提供一名在秀茂坪失蹤男子的消息。



77歲男子羅海星昨日（20日）上午在秀明道一個商場最後露面後便告失蹤，其家人同日向警方報案，表示其患有認知障礙症的七旬丈夫上午時外出後失去蹤影，其間老翁曾致電向她求助，但因未能清楚說出身處位置，情況令人擔心。老翁身上攜有「智蹤計劃」定位器，其家人遂向警方提供資料，顯示老翁疑位於順利邨利安道福德伯公廟附近飛鵝山山坡。

定位中斷救援難度大增

今日（21日）凌晨2時起，救援隊派員搜索，更出動飛行服務隊協助。惟抵達現場後，裝置疑因電量耗盡或被遺失，定位訊號隨即中斷，救援難度大增。直至凌晨4時，救援隊更一度擴大搜索範圍至附近山頭，政府飛行服務隊亦出動直升機到秀茂坪一帶搜索仍未有發現。至今日傍晚5時許傳來好消息，證實尋回老翁，他被發現時清醒。