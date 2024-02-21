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2024-02-21 20:43:04

尋人｜31歲港男陳林華 遊台灣失蹤近一個月 警方：已知其下落

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31歲香港男子陳林華1月飛台灣後，自1月27日起失去聯絡，至今下落不明。

31歲香港男子陳林華1月飛台灣後，自1月27日起失去聯絡，至今下落不明。

31歲香港男子陳林華1月飛台灣後，自1月27日起失去聯絡，至今下落不明。其朋友昨日（2月20日）在Facebook發文，廣傳尋人告示，據指陳林華於1月27日晚上曾致電一名女性朋友求救，聲稱「出咗事」，但之後匆匆掛線。家屬已向警方及入境處求助，周五（2月23日）前往台灣報案錄口供。

【20:38更新】

陳林華的家屬表示，香港警方通知他稱已知道陳的下落，他平安無恙。

入境處就傳媒查詢回覆指，就一名港人在台灣失蹤一事，入境處在接獲家屬求助後，已按家屬意願提供適切意見，並會繼續與家屬及特區政府相關部門保持緊密聯繫，積極跟進事件及按家屬意願提供可行的協助。

據報曾致電友人求救稱「出咗事」

綜合尋人告示及陳林華兄長接受本地傳媒訪問時指，31歲的陳林華身高1.83米，他1月6號離開其位於藍田安田邨的住所後再沒歸家，及後透露獨自去台灣旅行，與朋友的對話截圖可見，他曾於1月16日在新北市板橋區一間居酒屋用膳，亦稱已購票打算於1月21日到新北市立新莊體育館觀看林書豪效力的「新北國王隊」主場比賽，但至1月24日起家人無法聯絡他。

據陳林華朋友之間的資訊，他最後於1月27日晚上近9時致電一名女性友人求救，聲稱「出咗事」，但及後匆匆掛線，通訊軟件及後顯示他為下線狀態，自此失聯。目前只知道他最後出現在台北板橋的百麗旅店。

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其兄將往台灣報案尋人

陳林華的家屬已向警方及入境處求助，其兄早前到台北經濟文化辦事處室查詢，獲告知弟弟曾入境台灣，他周五將會前往台灣報案及尋人。

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