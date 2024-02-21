尋人｜31歲港男陳林華 遊台灣失蹤近一個月 警方：已知其下落

31歲香港男子陳林華1月飛台灣後，自1月27日起失去聯絡，至今下落不明。其朋友昨日（2月20日）在Facebook發文，廣傳尋人告示，據指陳林華於1月27日晚上曾致電一名女性朋友求救，聲稱「出咗事」，但之後匆匆掛線。家屬已向警方及入境處求助，周五（2月23日）前往台灣報案錄口供。

【20:38更新】

陳林華的家屬表示，香港警方通知他稱已知道陳的下落，他平安無恙。

入境處就傳媒查詢回覆指，就一名港人在台灣失蹤一事，入境處在接獲家屬求助後，已按家屬意願提供適切意見，並會繼續與家屬及特區政府相關部門保持緊密聯繫，積極跟進事件及按家屬意願提供可行的協助。