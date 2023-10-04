尋犬｜13歲白威犬火炭便利店外遭偷走　狗主指愛犬體弱呼籲賊人歸還（有片）

一隻13歲的白威老犬於火炭便利店外遭偷走，狗主Kathy急尋愛犬！

周一（2日）晚上9時10分，一名外傭帶同13歲雄性白威犬「Daniel」外出，期間她進入火炭駿洋邨一間7-11便利店買牛奶，於是將「Daniel」放於寵物喼，並暫放於在店門外。9時23分，外傭離開便利店，赫見「Daniel」連寵物喼不知所終，連忙通知33歲女狗主。女狗主聞訊趕至，與外傭在附近尋找無果，只好致電報警。

警方將案件列作「盜竊」

她再向附近商舖詢問情況，不少店主同情她丟失愛犬，均願意提供閉路電視影片，從中揭開失狗真相。從影片可見，外傭步入便利店不久，一名黑衣男子步出，他在店門外徘徊多時，至9時13分，懷疑他見寵物喼無人看管，連狗帶喼拖走，再施然往駿洋邨公共運輸交匯處方向離去。警方經初步了解後，現將案件列作「盜竊」，暫時無人被捕。