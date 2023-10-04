尋犬｜13歲白威犬火炭便利店外遭偷走　狗主指愛犬體弱呼籲賊人歸還（有片）

一隻13歲的白威老犬於火炭便利店外遭偷走，狗主Kathy急尋愛犬！
周一（2日）晚上9時10分，一名外傭帶同13歲雄性白威犬「Daniel」外出，期間她進入火炭駿洋邨一間7-11便利店買牛奶，於是將「Daniel」放於寵物喼，並暫放於在店門外。9時23分，外傭離開便利店，赫見「Daniel」連寵物喼不知所終，連忙通知33歲女狗主。女狗主聞訊趕至，與外傭在附近尋找無果，只好致電報警。
警方將案件列作「盜竊」
她再向附近商舖詢問情況，不少店主同情她丟失愛犬，均願意提供閉路電視影片，從中揭開失狗真相。從影片可見，外傭步入便利店不久，一名黑衣男子步出，他在店門外徘徊多時，至9時13分，懷疑他見寵物喼無人看管，連狗帶喼拖走，再施然往駿洋邨公共運輸交匯處方向離去。警方經初步了解後，現將案件列作「盜竊」，暫時無人被捕。
「Daniel」體弱多病須細心照料
被偷走的白威犬名為「Daniel」、雄性、現年13歲、重約7至8公斤，患有心臟病、皮膚病及骨質退化等疾病，每日必須食魚油丸，無法食硬糧，每星期亦須以藥性沖涼液洗澡，以控制健康。狗主Kathy由「Daniel」剛出生便照顧牠至今，感情深厚，痛失愛犬心如刀割。
狗主呼籲市民提供線索
她事後在各個關注寵物團體的專頁及社交平台發文，呼籲大家提供更多線索，包括賊人外觀及離開路線等，又呼籲曾接載該賊人的的士司機提供資料。