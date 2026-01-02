尋秦記｜有觀眾戲院盜錄放上社交平台 電影公司促刪片 海關：如發現違例會執法(更新)

由古天樂、林峯、宣萱等主演的2001年TVB穿越神劇《尋秦記》，其電影版25年後終於12月31日登上大銀幕

由古天樂、林峯、宣萱等主演的2001年TVB穿越神劇《尋秦記》，其電影版25年後終於12月31日登上大銀幕，港澳上映兩日累積票房已突破2000萬，掀起入場熱潮再掀「集體回憶」，社交平台更被尋秦記相關話題洗版。惟有多名網民發帖講觀後感時，竟「自爆」曾於戲院偷拍及盜錄電影的罪證，被其他網民直斥犯法，「香港電影業畀你搞彎晒」。《尋秦記》電影製作方「天下一電影」的Threads官方帳號更於昨日(1月1日)於其中一名涉偷拍電影片段的網民下方留言，「請立即刪除偷拍片段！這是極嚴重的犯法行為！」，及後有關帖文已被刪除。

海關： 暫未接獲舉報

《am730》正向《尋秦記》電影製作方「天下一電影」查詢事件，及向海關查詢有否收到《尋秦記》電影版權方投訴轉介，會否主動對有關帖文作跟進，及有否收到戲院有入場人士盜攝《尋秦記》的報案。海關回應指暫未接獲相關舉報，會了解查詢提及的事宜，如發現違反《條例》的情況，會採取適當執法行動。市民可致電海關二十四小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（[email protected]）或網上表格舉報懷疑侵權活動。

根據《防止盜用版權條例》，嚴禁在院內拍攝及錄影，否則會被刑事監控，最高可被罰款5萬元及3個月監禁。