尋秦記｜有觀眾戲院盜錄放上社交平台 電影公司留言：立即刪除偷拍片段

由古天樂、林峯、宣萱等主演的2001年TVB穿越神劇《尋秦記》，其電影版25年後終於12月31日登上大銀幕，港澳上映兩日累積票房已突破2000萬，掀起入場熱潮再掀「集體回憶」，社交平台更被尋秦記相關話題洗版。惟有多名網民發帖講觀後感時，竟「自爆」曾於戲院偷拍及盜錄電影的罪證，被其他網民直斥犯法，「香港電影業畀你搞彎晒」。《尋秦記》電影製作方「天下一電影」的Threads官方帳號更於昨日(1月1日)於其中一名涉偷拍電影片段的網民下方留言，「請立即刪除偷拍片段！這是極嚴重的犯法行為！」，及後有關帖文已被刪除。

《am730》正向《尋秦記》電影製作方「天下一電影」查詢事件，及向海關查詢有否收到《尋秦記》電影版權方投訴轉介，會否主動對有關帖文作跟進，及有否收到戲院有入場人士盜攝《尋秦記》的報案。根據《防止盜用版權條例》，嚴禁在院內拍攝及錄影，否則會被刑事監控，最高可被罰款5萬元及3個月監禁。

《尋秦記》公映後，社交平台Threads有多位網民發帖講觀後感，但同時拍下電影內容影片或照片，即被其他網民批評「成個香港電影業畀你搞彎晒！」，重提影星任達華擔任主角的海關反偷拍經典宣傳片對白。有網民促報警，及批評「影poster 唔得嘅，硬係要影入面啲嘅內容同埋片尾staff cast嘅？其實海關同埋警方可唔可以多啲留意下係社交平台上載啲電影偷拍情況？咁樣搞法成個電影業真係學任達華話齋搞彎晒啦！」、「真係離晒譜」、「要出po可以影戲飛同海報，放映期間好心唔好做埋啲咁嘅嘢」、「而家啲人唔識睇戲，好多人傾計又偷拍」、「想新一年收律師信」、「無理由唔知任達華條片」，亦有網民指部份偷拍帳號疑是於內地影院，質疑「無皇管」。