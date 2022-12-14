尋親｜8姐弟與送養妹妹失散半世紀 冀早日團圓了父母遺願

冬至將至，不少人都會一家團聚，齊齊整整吃晚飯。不過，丁氏一家尋親已逾50年，一直苦等失散的妹妹歸來，二姐解釋當年父母忍痛把四妹送養，只因家境窮困希望她能有更好的生活，但後來與領養家庭失聯，失去女兒的消息卻令父母後悔不已，成為心結。他們期望今個冬至9兄弟姐妹能團聚，為妹妹煮上一碗熱騰騰的湯圓，團團圓圓，彌補失散的時間。
不欲女兒捱苦捱餓忍痛送養
丁氏夫婦共育有9名子女，一家11口原本居住於新田石湖圍，以務農為生。失散的妹妹為62歲丁美蘭，家中排行第四，二姐丁桂香表示，父母一位朋友知道他們家有多名子女，而且非常喜歡四妹，便游說他們割愛，希望收養她。她指父母詳細了解朋友的家庭，因為朋友無兒女，相信對方必會將美蘭視如己出，並給美蘭每餐温飽及優質家庭生活，比起跟他們起捱餓更好，最後不捨地送出只有1歲多的女兒，且不收分毫，因他們强調並非「賣女」，又要求保持聯繫，不能斷絕關係。
曾於荃灣老圍一帶居住
四妹的養父母為新田圍村人，四妹一度改名為文秀娟，其後再改名戴玉英。可惜在美蘭10歲至12歲左右，美蘭跟隨養母搬離新田，隨後與丁家失去聯絡。二姐丁桂香表示，父母十分傷心，並四處打聽尋找美蘭下落，得知她與養母在荃灣老圍一帶居住，因此經常帶同兒女尋找美蘭，但都失望而回。惟後來美蘭養母中風去世，美蘭隨養父搬走後便了無音信。
九妹：家姐我們等你回來！
由於家境貧困，六妹和九妹當年亦被送養，但慶幸仍保持聯絡，九妹丁愛香回憶當年自己再次與父母相認時，父親眼泛淚光，亦知道父母生前渴望與四妹重聚，因此推動姐姐聯絡紅十字會展開尋人服務。丁愛香又指，為人父母後明白父母的苦心，知道父母是為自己好，希望姐姐放下過去的事，「想話比家姐聽，我哋等緊你返嚟，做姐妹有今生無來世，希望追返我哋之前嘅童年。」至於八妹丁桂玲就表示，如果冬至能夠再見到美蘭，會親手為她包湯圓，彌補多年的缺憾，享受珍貴的親情。
雖然與四妹失散50多年，但兄弟姐妹間並未放棄，去年透過香港紅十字會尋人服務開始尋找美蘭，但均未有美蘭的消息。丁桂香指雖與美蘭曾就讀同一間位於新田的小學，惟她讀完二年級後轉校，沒有與老師、校友聯絡，未能由此追尋美蘭下落。
被尋者小檔案：
姓名：丁美蘭(四妹)
別名：文秀娟/戴玉英
年齡：62歲
親人：丁桂香(丁美蘭二姐)
如有任何消息請即聯絡香港紅十字會尋人服務：
熱線：2507 7135