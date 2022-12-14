尋親｜8姐弟與送養妹妹失散半世紀 冀早日團圓了父母遺願

冬至將至，不少人都會一家團聚，齊齊整整吃晚飯。不過，丁氏一家尋親已逾50年，一直苦等失散的妹妹歸來，二姐解釋當年父母忍痛把四妹送養，只因家境窮困希望她能有更好的生活，但後來與領養家庭失聯，失去女兒的消息卻令父母後悔不已，成為心結。他們期望今個冬至9兄弟姐妹能團聚，為妹妹煮上一碗熱騰騰的湯圓，團團圓圓，彌補失散的時間。

不欲女兒捱苦捱餓忍痛送養

丁氏夫婦共育有9名子女，一家11口原本居住於新田石湖圍，以務農為生。失散的妹妹為62歲丁美蘭，家中排行第四，二姐丁桂香表示，父母一位朋友知道他們家有多名子女，而且非常喜歡四妹，便游說他們割愛，希望收養她。她指父母詳細了解朋友的家庭，因為朋友無兒女，相信對方必會將美蘭視如己出，並給美蘭每餐温飽及優質家庭生活，比起跟他們起捱餓更好，最後不捨地送出只有1歲多的女兒，且不收分毫，因他們强調並非「賣女」，又要求保持聯繫，不能斷絕關係。