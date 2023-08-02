對上司稱 「我有情緒病， 一拳打死你都無罪。 」42歲消防員刑恐罪成候判

消防員疑因無戴口罩與上司起爭執，並指聽到上司指他「成日詐病」，去年8月在機場消防局內，揚言「我有情緒病，一拳打死你都無罪」。他早前否認一項刑事恐嚇罪，案件昨在西九龍裁判法院裁定罪成。裁判官指被告證供矛盾和不合情理，又指「一拳打死你都無罪」在威脅其上司使其人身受傷害，說法反映有考慮法律觀點。

被告陳定邦(42歲，已停職)，被控於2022年8月23日，在赤鱲角機場南消防局地下當值室外，威脅時任消防區長王銘恒會使其人身遭受損害，意圖使他受驚。

被告早前在庭上辯稱當日不適，感呼吸困難，血含氧量只有95%，故除下口罩，但上司未有理會其身體狀況，只要求他戴口罩並稱他「成日詐病」，頓感委屈，一時氣憤下、無意識指罵區長。已退休的消防區長王銘恒作供時則稱，案發當日於當值室內問被告為何不戴口罩，被告指自己有情緒病，故不會戴口罩。王續問被告有否醫生證明書後，對方回覆無之後情緒變得激動。

裁判官指，被告自辯時的說法矛盾和不合理。若如被告所言案發時感呼吸困難，不知道自己無意識地說了甚麼，但被告又聲稱事發時因上司指其裝病而生氣，並能分析對方的陳述，而非大腦一片空白。

被告保釋至8月17日候判

裁判官又稱，事主詢問被告為何不戴口罩，及要求其出示可獲豁免的醫生證明文件，屬合理做法並無挑釁；更指被告當時「我有情緒病，一拳打死你都無罪」的說法，可見他當時有法律觀點計算，帶有恐嚇意圖，故裁定其罪成。裁判官批准被告保釋至8月17日候判，以待索取感化和社會服務令報告。

辯方求情指，被告雖然不認罪，但同意大量控方案情，只是爭議他是否意圖使人受驚，而被告案發時無實際施以暴力；加上當時有其他同僚在場，事主在此情況下的受驚程度非同類案件中最嚴重，望法庭能判以非監禁式刑罰。