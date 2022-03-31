對兩英國法官辭任感遺憾　湯家驊：誤導外界香港司法獨立不受保障

英國最高法院院長韋彥德與副院長賀知義，辭任香港終審法院的非常任法官，惹來關注。行政會議成員，資深大律師湯家驊今日在電台表示，對英國兩位法官辭任感到失望及遺憾，認為兩人受到來自英國政府政治壓力，要跟隨英國政府對香港立場的一致性。他稱若有法官認為香港司法系統不獨立，更應留守香港，維護司法獨立，選擇離棄是邏輯上不成立，唯一目的是誤導外界香港司法獨立不受保障，政治用意應被譴責。

指毋須依賴外國法官證明香港司法獨立

湯家驊又指，事件對仍在任的其餘10位海外非常任法官，可能都承受一定壓力，惟他認同香港回歸了25年，香港終審庭運作成熟，已在國際間得到認可，事件不影響終審法院運作，亦不擔心再有其他非常任法官辭任。他認為不需要依賴外國法官以證明香港司法的獨立性，即使再有法官辭任，對終審庭的實際影響是少之又少。他建議不一定要委任英國法官，可委任來自其他普通法國家，如新加坡、馬來西亞等的出色法官。

英國最高法院院長韋彥德與副院長賀知義在香港時間昨日發表聲明，表示辭去香港終審法院的非常任法官，即時生效，韋彥德在聲明中指，《港區國安法》生效後，英國派在職法官來港出任終院職務的立場「越見爭持」，又說難以在不視為背棄政治自由及言論自由的政權背書的觀感下，繼續擔任香港終院法官。