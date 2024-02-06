對角過路處｜為免市民混淆於行車時段打斜過　運輸署：行人交通燈須「四邊全紅」

政府現正在沙田沙角街與逸泰街交界的十字路口，試行供行人合法打斜過馬路的「對角行人過路處」。運輸署指根據設計要求，路口如要設置對角過路處，其個別過路處須在其他行車階段取消綠色人像燈號，即路口的四邊行人過路處只可同一時間亮起綠燈，以免行人對燈號產生混淆，繼而於行車時段打斜過馬路。

區議員倡北角3個路口准打斜過馬路

東區區議員陳杏向政府建議，在北角英皇道與琴行街交界、渣華道與琴行街交界、渣華道與書局街交界共3個路口，列為「對角行人過路處」試行地方，認為措施有助減少交通擠塞。

運輸署回應東區區議會交通運輸委員會指，3個建議的路口雖然有一個階段是所有過路處均為行人綠燈，即「四邊全綠」，但亦有個別行人過路處在其他行車階段亮起行人綠燈。署方表示，由於為免行人混淆而把行人燈號改為「四邊全紅」的同時，相關行人等候時間會因此延長，等候橫過馬路的行人可能會對行人路造成阻塞。

東區區議會委員會今日討論

署方強調，設立對角過路處時需要小心研究考慮個別路口的特性，在小心研究沙田和尖沙咀試點的結果及檢討成效後，會再考慮將來方向。委員會今日(5日)會議將討論「建議東區試行斜過馬路合法化」。