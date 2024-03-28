對角過路處｜運輸署：先檢討沙田尖沙咀試點　再考慮將來方向

運輸署現正在沙田試驗對角行人過路處，位於尖沙咀的選址亦計劃年中試行。有地區人士近日聯同運輸署視察粉嶺一個路口後，引述該署官員稱在粉嶺祥華邨外、即新運路與粉嶺車站路交界的十字路口，就設立對角過路處的技術可行性「相當樂觀」。該署回覆《am730》表示，會在檢討兩個路口試驗的成效後，再考慮將來的方向。

《am730》記者到該路口測試過馬路所需時間，發現由粉嶺站遊樂場外步行往對角的祥華邨祥頌樓外，若直接打斜過只需時20秒，比按照現有行人過路處「L」形過路快8秒。

民建聯立法會議員劉國勳去年底引述運輸署官員稱，初步認為北區內祥華邨路口較適合設立對角過路處，並同意作出進一步研究。他向《am730》表示，當時署方代表已接納其建議，開始設計和研究在祥華邨路口加裝設施，又稱對方指出需要待沙田和尖沙咀試驗結束和審視成效後，才會擴展至其他地區。

劉國勳盼未來每區均有兩試點

劉國勳續表示，由於各路口有不同設計，除祥華邨之外北區也會有多一個路口作試驗，但其早前建議的上水天平邨外、馬會道與龍琛路交界，就因為路口太闊，供市民打斜過的合理過馬路時間「設計上可能要考慮」，若最終不可行亦會選擇區內另一路口。《am730》記者亦到過該路口測試，從上水花園第一號直接打斜往龍琛路體育館需時27秒，同樣比「L」形快8秒。