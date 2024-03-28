對角過路處｜運輸署：先檢討沙田尖沙咀試點　再考慮將來方向

運輸署現正在沙田試驗對角行人過路處，位於尖沙咀的選址亦計劃年中試行。有地區人士近日聯同運輸署視察粉嶺一個路口後，引述該署官員稱在粉嶺祥華邨外、即新運路與粉嶺車站路交界的十字路口，就設立對角過路處的技術可行性「相當樂觀」。該署回覆《am730》表示，會在檢討兩個路口試驗的成效後，再考慮將來的方向。
祥華邨外實測打斜過快8秒
《am730》記者到該路口測試過馬路所需時間，發現由粉嶺站遊樂場外步行往對角的祥華邨祥頌樓外，若直接打斜過只需時20秒，比按照現有行人過路處「L」形過路快8秒。
民建聯立法會議員劉國勳去年底引述運輸署官員稱，初步認為北區內祥華邨路口較適合設立對角過路處，並同意作出進一步研究。他向《am730》表示，當時署方代表已接納其建議，開始設計和研究在祥華邨路口加裝設施，又稱對方指出需要待沙田和尖沙咀試驗結束和審視成效後，才會擴展至其他地區。
劉國勳盼未來每區均有兩試點
劉國勳續表示，由於各路口有不同設計，除祥華邨之外北區也會有多一個路口作試驗，但其早前建議的上水天平邨外、馬會道與龍琛路交界，就因為路口太闊，供市民打斜過的合理過馬路時間「設計上可能要考慮」，若最終不可行亦會選擇區內另一路口。《am730》記者亦到過該路口測試，從上水花園第一號直接打斜往龍琛路體育館需時27秒，同樣比「L」形快8秒。
就未來發展，劉國勳希望各區都能同樣有兩個路口作試點，又相信當尖沙咀的對角過路處啟用後，「一星期內應該都得出到成效，暢唔暢順、標準點訂。」
蘇靖然：理解需待試驗完成才得具體方向
香港新方向社區幹事蘇靖然周一在社交網站稱，與運輸署到祥華邨路口視察後，對方認為設立對角過路處的技術可行性「相當樂觀」。她接受《am730》查詢指，說法是基於當日視察的路面情況、實際人流等數據得出共識，但亦理解需要待現有兩個路口完成試驗才能得出具體方向，現時不會有實施時間表，「冇預計到幾時(落實)，只係等試點完。」
運輸署回覆指，會檢討於沙田沙角街與逸泰街交界及尖沙咀加拿分道與加連威老道交界兩個路口試驗設立對角行人過路處的成效，再考慮將來的方向。