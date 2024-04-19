導盲犬服務中心安排友伴犬長駐院舍 長者︰為單調生活添趣味

不少研究已證實動物可為人類帶來精神安慰，但居院舍長者受外在環境所限難飼養寵物。香港導盲犬服務中心試行「友伴犬服務計劃」，近日更擴展服務派出友伴犬長駐安老院舍，有受惠長者坦言，犬隻出現為生活添趣味。勞福局長孫玉菡表示，樂見計劃具成效，形容狗狗是人類最忠誠的朋友，除到長者院舍，「相信殘疾人士和院舍的兒童見到動物都會很開心。」

香港導盲犬服務中心於2012年成立，及後成為繁殖本地導盲犬首間機構，目前有20隻正服役。香港導盲犬服務中心總幹事張家瑋指，導盲犬接受為期3個月訓練，但僅五成可通過畢業考試成為正式導盲犬。

被揀選接受導盲犬訓練的犬隻性格較一般犬隻溫順，中心於兩年起構思為這些「肥佬」犬隻另覓出路，去年開始試行「友伴犬服務計劃」，與安老院、教育機構和懲教署合作，派出友伴犬探訪相關機構。

張家瑋指，目前中心有6隻友伴犬，大多是未能通過導盲犬「畢業試」轉職而來，性格友善可靠，再經3個月的訓練便可正式成為友伴犬，「全部已投入服務，曾到安老院、保良局同學校，過去1年去過20間機構服務，約2千5百人受惠。」

張家瑋認為計畫成效顯著，服務需求大，期望能繼續拓展計劃；指要增加友伴犬數目，除由未能成為導盲犬的犬隻轉職，長遠來說，可從動物收容所選出適合的狗隻，流浪狗隻亦有機會通過長時間訓練投身友伴犬一職。他補充指，中心以非牟利形式經營，估計規模較大的項目須投入150萬至300萬元。