導盲犬Funny康城商場暈倒獲熱心市民送院　惜搶救無效離世(有片)

一隻導盲犬昨日在將軍澳康城商場突然暈倒，由在場市民協助送往附近動物醫院救治。香港導盲犬服務中心(HKSEDS)同日證實，暈倒狗隻為中心旗下導盲犬Funny，惟經多次搶救無效延至晚上離世，將按既定程序了解是次事件，並處理有關身後事。

據香港動物報報道，昨日下午約2時，Funny於將軍澳康城商場突然倒地，數名熱心市民上前將Funny抱起，和視障人士一同前往獸醫診所。目擊者表示，當時狗狗呼吸非常急促，被抱起時還嘔了一些水。HKSEDS發聲明指，Funny被送院後，中心職員及其家人前往動物醫院提供協助，經商議後決定將牠轉送至另一間動物醫院，可惜收到噩耗，其使用者、家人及中心對此同表深切哀痛。