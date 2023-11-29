導盲犬Funny康城商場離世 報告︰生前健康良好 懷疑中毒亡(更新)

【11月29日更新】香港導盲犬服務中心今日(11月29日)表示，城市大學獸醫學院對中心導盲犬Funny突然死亡事件發出檢驗報告，懷疑Funny因中毒引致死亡，牠離世前健康狀況良好。報告排除之前外間傳言，例如過勞、心臟病、或遺傳因素導致死亡的說法。中心對Funny的離世深感哀痛，亦衷心向失去Funny的視障人士Joe及其家人致以慰問。

不排除報警備案

為進一步調查，中心正尋求法律意見，不排除報警備案，以便索取更多相關證據，中心亦會向有關當局反映可能涉及中毒環境的因素，例如事發前經過的路邊殺蟲劑/除害劑的使用情况等，以便跟進和防範。

為進一步了解懷疑中毒原因，中心正考慮將Funny的組織細胞樣本送至美國權威獸醫機構進行化驗分析，但檢測程序需時，因此現階段不適宜就懷疑中毒原因作出回應。