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2023-11-29 18:28:00

導盲犬Funny康城商場離世 報告︰生前健康良好 懷疑中毒亡(更新)

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導盲犬康城商場暈倒獲熱心市民送院，惜搶救無效離世。(唐狗之家~支持領養@FB)

導盲犬康城商場暈倒獲熱心市民送院，惜搶救無效離世。(唐狗之家~支持領養@FB)

【11月29日更新】香港導盲犬服務中心今日(11月29日)表示，城市大學獸醫學院對中心導盲犬Funny突然死亡事件發出檢驗報告，懷疑Funny因中毒引致死亡，牠離世前健康狀況良好。報告排除之前外間傳言，例如過勞、心臟病、或遺傳因素導致死亡的說法。中心對Funny的離世深感哀痛，亦衷心向失去Funny的視障人士Joe及其家人致以慰問。

不排除報警備案

為進一步調查，中心正尋求法律意見，不排除報警備案，以便索取更多相關證據，中心亦會向有關當局反映可能涉及中毒環境的因素，例如事發前經過的路邊殺蟲劑/除害劑的使用情况等，以便跟進和防範。

為進一步了解懷疑中毒原因，中心正考慮將Funny的組織細胞樣本送至美國權威獸醫機構進行化驗分析，但檢測程序需時，因此現階段不適宜就懷疑中毒原因作出回應。

一隻導盲犬11月13日在將軍澳康城商場突然暈倒，由在場市民協助送往附近動物醫院救治。香港導盲犬服務中心(HKSEDS)同日證實，暈倒狗隻為中心旗下導盲犬Funny，惟經多次搶救無效延至晚上離世，將按既定程序了解是次事件，並處理有關身後事。

據香港動物報報道，當日下午約2時，Funny於將軍澳康城商場突然倒地，數名熱心市民上前將Funny抱起，和視障人士一同前往獸醫診所。目擊者表示，當時狗狗呼吸非常急促，被抱起時還嘔了一些水。HKSEDS發聲明指，Funny被送院後，中心職員及其家人前往動物醫院提供協助，經商議後決定將牠轉送至另一間動物醫院，可惜收到噩耗，其使用者、家人及中心對此同表深切哀痛。

HKSEDS指，Funny2018年出生，是隻活潑可愛淺奶黃色拉布拉多犬，自小已出席中心公眾教育活動，其後接受導盲犬訓練，服務視障人士，深得使用者家人愛錫。HKSEDS社交平台專頁可見Funny2019年由寄養家庭媽媽帶同出外接觸社區環境。但中心聲明沒有交代Funny的死因，並於帖文限制網民回應或留言。

Funny生前相片。(2022年。香港導盲犬服務中心@FB) Funny小時候相片。(香港導盲犬服務中心@FB)

報道：同胎狗狗9月疑心臟病發離世

不過，報道引述知情者表示，Funny是屬於「F」胎導盲犬，而在9月底有另一隻F胎叫Freedom都是懷疑心臟病突然離世，因此令他們懷疑是否這胎的健康有隱藏問題。有動保人士黃豪賢指，導盲犬Funny的死令人很婉惜和心痛，亦應反思導盲犬這個制度的問題，包括視障人士如何確保導盲犬安全和健康，導盲犬會否有定期檢查身體機制等。他又指，HKSEDS的聲明並沒有交代狗狗的死因，而且不准一般人留言發表意見或詢問，做法不妥當，認為該中心應公布醫療報告，並開放給市民留言，加強溝通。亦有網民關注導盲犬健康，重提HKSEDS旗下全港首隻導盲犬Google，於2020年7月證實患癌後，仍為視障人士供服務，直至2022年3月離世，終年10歲。

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