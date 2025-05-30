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2025-05-30 12:16:12

小一入學2025｜統一派位下周三至四郵遞結果　整體滿意率90%

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小一統一派位下周三至四郵遞結果，整體滿意率90%。 (資料圖片)

教育局今日(30)提醒家長，教育局將於下周三及四(4日及5)通知家長2025年度小一統一派位結果。

15,538兒童獲派首三個志願

本年度共有19,489名兒童參加小一統一派位，獲派首三個志願學校的兒童共15,538人。自行分配學位及統一派位階段獲派首三個志願學校的兒童數目合計，整體滿意率為90.0%在參加統一派位的兒童當中，獲派甲部學額的佔2,191人，獲派乙部學額的佔17,298人。

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曾於本年119日或之前為子女辦妥統一派位選校手續的家長，將可透過以下方式得知派位結果：

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  1. 已使用「智方便」或「智方便+啓動「小一入學電子平台」帳戶的家長，可於下周三上午10時起透過電子平台查閱統一派位結果；
  2. 家長如在「選擇學校表格」內已填寫手提電話號碼，並同意透過該手提電話號碼接收派位結果，亦會於下周三透過電話短訊得知統一派位結果；
  3. 家長將收到香港郵政透過「本地郵政速遞」派遞，印有統一派位結果的《小一註冊證》。如派遞時無人收件，人員會留下「領取郵件通知卡」，家長可於下一個工作天下午開始到指定的郵政局領取。倘若家長在下周五(6日)仍未收到，可於下周六或日到指定的領取中心取回，屆時請參閱網頁詳情。

教育局小一入學電子平台網頁載有短片及家長指南，介紹啓動及登入「小一入學電子平台」帳戶，以及經電子平台查閱派位結果的詳情。

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