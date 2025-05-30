小一入學2025｜統一派位下周三至四郵遞結果　整體滿意率90%

小一統一派位下周三至四郵遞結果，整體滿意率90%。 (資料圖片)

教育局今日(30日)提醒家長，教育局將於下周三及四(4日及5日)通知家長2025年度小一統一派位結果。

15,538 兒童獲派首三個志願

本年度共有19,489名兒童參加小一統一派位，獲派首三個志願學校的兒童共15,538人。自行分配學位及統一派位階段獲派首三個志願學校的兒童數目合計，整體滿意率為90.0%。在參加統一派位的兒童當中，獲派甲部學額的佔2,191人，獲派乙部學額的佔17,298人。