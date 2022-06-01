小一派位結果出爐　「叩門」家長：唔覺有移民潮

小一入學統一派位今日放榜，家長將於今明兩天陸續收到短訊或郵遞結果，教育局早前指，今年約78%學童獲派首三志願，整體滿意率為88.8%，儘管如此，今日仍有不少家長選擇「叩門」(申請候補位)。在地區名校油蔴地天主教小學，不少家長一早「叩門」。

王先生：派位機制如六合彩搖號欠透明

女兒獲派第7志願的家長王先生表示，派位機制如「六合彩搖號」並不透明，為讓女兒入讀心儀小學，他預計要請假到10間小學「叩門」，他亦報考約8間直資、私立小學，他指「間間都好多人報，一啲都唔覺有移民潮」，認為仍有好大競爭。

即將搬到九龍區的家長黃小姐表示，雖然兒子自行派位階段已獲荃灣一間心儀小學取錄，但離新居較遠，準備今明兩日到九龍區8間小學叩門；亦有跨區家長張太表示，女兒獲派第八志願，由於結果不太理想，故今早到幾間中學叩門，張太說，「叩門」學校校風佳、學習氣氛好，強調家長注重子女學習，希望學生質素好。

油天小學校長： 移民潮下料今年「叩門」不太踴躍

油蔴地天主教小學校長余佩琴表示，今年預留15個「叩門」位，以去年收到約300份申請表計，平均20人爭一位，在移民潮、適齡學生人口下跌及整體學額分配滿意率上升等因素影響下，預計今年家長不會太踴躍「叩門」，相信收表數會減少。至於最終會取錄多少名叩門生，則按家長有否前來註冊而定。