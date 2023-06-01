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2023-06-01 16:44:28

小一派位82%獲派首三志願　滿意率91.2%創自2009年來新高

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本年度共有20,355名兒童參加小一統一派位，獲派首三個志願學校的學童共16,688人，整體滿意率為91.2%。(資料圖片)

本年度共有20,355名兒童參加小一統一派位，獲派首三個志願學校的學童共16,688人，整體滿意率為91.2%。(資料圖片)

本年度小一統一派位結果將於下周三(7日)及下周四(8日)透過郵遞方式及電話短訊通知家長。教育局發言人今(1日)指，本年度共有20,355名兒童參加小一統一派位，獲派首三個志願學校的學童共16,688人，佔整體約82%，自行分配學位及統一派位階段獲派首三個志願學校的兒童數目合計，整體滿意率為91.2%。兩者均為自2009年以來的新高。

小一入學統一派位階段的學額分為兩個部分，甲部佔統一派位學額的10%，不受學校網限制，家長可選擇不超過3所在任何學校網的學校，餘下九成的統一派位學額屬乙部，家長須選擇申請兒童所屬學校網/選校名單內的學校。在本年度參加統一派位的兒童當中，獲派甲部學額的佔2,284人，獲派乙部學額的佔18,071人。

下周三郵遞或短訊知結果

教育局表示，曾於本年2月5日或之前為子女辦妥統一派位選校手續的家長，將於下周三(7日)至周四(8日)，收到由香港郵政透過「本地郵政速遞」派遞的《小一註冊證》；如家長在「選擇學校表格」內已填寫手提電話號碼，並同意透過手提電話號碼接收派位結果，他們會於下周三(7日)透過電話短訊得知統一派位結果；使用「智方便」或「智方便+」啓動「小一入學電子平台」帳戶的家長，則可於同日早上10時起透過電子平台查閱統一派位結果。

教育局提醒， 學生家長可於6月13日或14日，在指定日期及時間到獲派學校辦理註冊手續，若因要事未能於有關日期辦理註冊手續，應事先與獲派學校的負責人聯絡，以便另作安排，否則將被視作放棄該學位論。

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