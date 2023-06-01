小一派位82%獲派首三志願　滿意率91.2%創自2009年來新高

本年度小一統一派位結果將於下周三(7日)及下周四(8日)透過郵遞方式及電話短訊通知家長。教育局發言人今(1日)指，本年度共有20,355名兒童參加小一統一派位，獲派首三個志願學校的學童共16,688人，佔整體約82%，以自行分配學位及統一派位階段獲派首三個志願學校的兒童數目合計，整體滿意率為91.2%。兩者均為自2009年以來的新高。

小一入學統一派位階段的學額分為兩個部分，甲部佔統一派位學額的10%，不受學校網限制，家長可選擇不超過3所在任何學校網的學校，餘下九成的統一派位學額屬乙部，家長須選擇申請兒童所屬學校網/選校名單內的學校。在本年度參加統一派位的兒童當中，獲派甲部學額的佔2,284人，獲派乙部學額的佔18,071人。

下周三郵遞或短訊知結果

教育局表示，曾於本年2月5日或之前為子女辦妥統一派位選校手續的家長，將於下周三(7日)至周四(8日)，收到由香港郵政透過「本地郵政速遞」派遞的《小一註冊證》；如家長在「選擇學校表格」內已填寫手提電話號碼，並同意透過手提電話號碼接收派位結果，他們會於下周三(7日)透過電話短訊得知統一派位結果；使用「智方便」或「智方便+」啓動「小一入學電子平台」帳戶的家長，則可於同日早上10時起透過電子平台查閱統一派位結果。

教育局提醒， 學生家長可於6月13日或14日，在指定日期及時間到獲派學校辦理註冊手續，若因要事未能於有關日期辦理註冊手續，應事先與獲派學校的負責人聯絡，以便另作安排，否則將被視作放棄該學位論。