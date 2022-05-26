小一統一派位結果下周郵遞家長　1.8萬童獲派首三志願學校

教育局今日提醒家長，本年度小一統一派位結果將於下周三至周四(6月1日至2日)透過郵遞方式通知家長，本年度共有22,898名兒童參加小一統一派位，獲派首三個志願學校的兒童共17,843人，自行分配學位及統一派位階段獲派首三個志願學校的兒童數目合計，整體滿意率為88.8%。

家長將收到《小一註冊證 》

局方續指，曾於本年1月22日或23日為子女辦妥統一派位選校手續的家長，將於下周三至周四(6月1日至2日)，收到由香港郵政透過「本地郵政速遞」派遞的《小一註冊證》。如派遞時無人收件或有關大廈過去14天內曾有新冠陽性檢測個案，香港郵政人員會留下「領取郵件通知卡」，家長可於下一個工作天下午開始到指定的郵政局領取上述郵件。

倘若家長在6月3日仍未收到《小一註冊證》或由香港郵政發出的「領取郵件通知卡」，可於6月4日至5日到指定的領取中心取回《小一註冊證》。此外，如家長在「選擇學校表格」內已填寫手提電話號碼，並同意透過該手提電話號碼接收派位結果，他們亦會於6月1日透過電話短訊得知統一派位結果。

未能 辦理註冊手續將視放棄學 位

此外，因應疫情發展，為減少家長聚集，教育局會按申請兒童小一入學申請編號的最後一個數字編配學生家長在6月7日或6月8日的不同時段，到獲派學校辦理註冊手續，並提醒各家長須依照《小一註冊證》夾附的《辦理註冊手續安排》，在指定日期及時間前往獲派的學校辦理入學註冊手續。如家長未能於指定日期及時間辦理註冊手續，可於6月9日(周四)上午9時至中午12時或下午2時至4時到學校辦理相關手續，然而若家長因要事未能於上述日期辦理註冊手續，應事先與獲派學校的負責人聯絡，以便另作安排，否則將被視作放棄該學位論。