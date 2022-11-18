小一自行分配學位結果下周一公布　家長須注意「紅黃碼」不得入學校

全港各官立及資助小學將於下星期一(21日)公布2023年9月入讀小一的學校自行分配學位錄取名單。教育局發言人表示，今年有43,755名兒童申請官立及資助小學的自行分配學位，有21,724名兒童獲派此類學位。其中屬於有兄／姊在該校就讀或父／母在該校任職類別共11,790人，餘下9,934人則屬按「計分辦法準則」分配類別。

未能親身前往學校可瀏覽學校網頁或致電查詢

教育局提醒所有曾經為子女申請自行分配學位的家長，於星期一上午9時至下午5時，攜同小一入學申請表的家長副本，前往所申請的小學查閱申請結果。鑑於2019冠狀病毒病疫情，家長如未能親身前往所申請的小學，可瀏覽學校網頁查閱申請結果或致電學校查詢。獲得自行分配學位的兒童，家長須注意相關學校的註冊安排及註冊所需文件，例如小一入學申請表的家長副本及指定數目的兒童相片。