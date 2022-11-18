小一自行分配學位結果下周一公布　家長須注意「紅黃碼」不得入學校

全港各官立及資助小學將於下星期一(21日)公布2023年9月入讀小一的學校自行分配學位錄取名單。教育局發言人表示，今年有43,755名兒童申請官立及資助小學的自行分配學位，有21,724名兒童獲派此類學位。其中屬於有兄／姊在該校就讀或父／母在該校任職類別共11,790人，餘下9,934人則屬按「計分辦法準則」分配類別。
未能親身前往學校可瀏覽學校網頁或致電查詢
教育局提醒所有曾經為子女申請自行分配學位的家長，於星期一上午9時至下午5時，攜同小一入學申請表的家長副本，前往所申請的小學查閱申請結果。鑑於2019冠狀病毒病疫情，家長如未能親身前往所申請的小學，可瀏覽學校網頁查閱申請結果或致電學校查詢。獲得自行分配學位的兒童，家長須注意相關學校的註冊安排及註冊所需文件，例如小一入學申請表的家長副本及指定數目的兒童相片。
「紅黃碼」不得進入學校
家長必須保持社交距離及遵從相關的防疫措施，並於星期三(23日)或星期四(24日)學校辦公時間內，按有關學校的安排辦理註冊手續。家長亦須注意由於學校已實施「疫苗通行證」安排，除獲豁免人士或學生以學生身分參加學校安排的活動(例如入學面試)外，所有5歲或以上的訪客均須出示疫苗接種紀錄並使用「安心出行」流動應用程式掃描場所二維碼，才會獲准進入學校。任何屬於「紅碼」和「黃碼」的人士均不能以訪客身分進入學校。 如家長未能在上述指定期間辦理註冊手續，須事先與學校負責人聯絡，以便作出適當安排，否則將被視作放棄該學位論。
根據小一入學統籌辦法，所有官立及資助小學的自行分配學額約為該校小一學額總數的百分之五十，餘下約百分之五十學額將留待稍後統一派位階段時分派。教育局會於明年1月中旬以書信通知未能獲得自行分配學位及只準備參加統一派位的申請者，於2月4日或5日前往指定的統一派位中心，辦理選校手續，以便進行統一派位。若家長在2月5日後才為子女提出申請參加本年度小一入學統籌辦法，他們須前往教育局學位分配組辦理有關手續，教育局會於2023年6月為申請兒童另行安排小一學位。曾經獲派小一學位的兒童，日後不可再次重新參加小一入學統籌辦法。