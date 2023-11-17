小一自行分配學位11.20公布　2.1萬童獲派學位成功率近五成

全港官立及資助小學將於下周一(20日)公布明年9月入讀小一的學校自行分配學位錄取名單。教育局發言人今(17日)表示，今年有42,277名兒童申請官立及資助小學的自行分配學位，有21,086名兒童獲派此類學位，成功率49.2%。其中11,138人屬於有家人在該校就讀或任職的類別，餘下9,844人則屬按「計分辦法準則」分配類別。

教育局提醒，所有曾經為子女申請自行分配學位的家長於下周一上午9時至下午5時，攜同小一入學申請表的家長副本，前往所申請的小學查閱申請結果，已啓動「小一入學電子平台」帳戶的家長，可於當日早上10時起透過「小一入學電子平台」查閱結果。

獲得自行分配學位的兒童，其家長須注意相關學校的註冊安排及註冊所需文件，例如小一入學申請表的家長副本及指定數目的兒童相片，以及保持社交距離及遵從相關的防疫措施，並於下周三(22日)或下周四(23日)學校辦公時間內，按有關學校的安排辦理註冊手續。

教育局會於明年1月中旬以書信通知未能獲得自行分配學位及只準備參加統一派位的申請者，於1月22日至28日透過「小一入學電子平台」遞交統一派位「選擇學校表格」，或在1月27日或28日前往指定的統一派位中心，辦理選校手續，以便進行統一派位。