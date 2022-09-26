小一自行派位｜喇沙小學人龍較往年少　家長料移民潮下競爭仍激烈

喇沙小學小一自行派位人龍較往年少，惟家長料移民潮下競爭仍激烈。(資料圖片)

明年9月入學的小一自行派位，今日(26日)起至周五接受申請，緊張子女的家長，一早已帶齊資料到心儀小學外排隊。受移民潮影響，再加上近年有電子交表安排，一貫熱門的傳統名校喇沙小學今早排隊人龍未有往年多，上午9時開始接受交表，只有約20名家長排隊。

喇沙小學有90個自行分配學額

喇沙小學外排頭位的朱先生，今早7時許已到門外排隊，為兒子提交申請表。他稱因自己母校正是喇沙小學，認為該校運動及學業表現均十分優秀，希望兒子亦有所發展。「身為家長希望小朋友入到好學校，有啲知識，識多啲人脈網絡，人生可以選擇都多啲。」他預計兒子於自行分配學位階段會有25分，但問及有沒有信心可順利獲取錄，則指難估有多少成數，「競爭一定有，幾大唔知。」

按教育局《自行分配學位階段各小一學校網小學名冊》，喇沙小學下學年繼續提供90個自行分配學額，料開辦6班小一。

所有於2017年12月31日或以前出生的本港兒童，如尚未入讀小學及從未曾獲派小一學位，均可申請參加2023年9月入學的小一入學統籌辦法。家長今日起至9月30日期間，可以不受學校網限制，向任何一所官立或資助小學申請小一「自行分配學位」；若同時向超過一所官立或資助小學遞交申請表，有關申請將會作廢。