小三TSA中英數科　今年達基本能力水平比率均低於去年

教育局表示，已收到考評局提交的2024年全港性系統評估報告(TSA)，相比去年，今年參與評估的小三和中三學生在中、英、數三個主科的表現大致平穩。
系統評估一直按「低風險、重回饋」的政策原意和定位實施
根據報告，80.9%的小三學生在中文科達到基本能力水平，低於去年的82.4%；78.7%在英文科達基本能力水平，同樣低過去年的79.5%。另外，85.3%在數學科達到基本能力水平，較去年的86.5%為低。
中三學生方面，77%於中文科達到基本能力水平，高過去年的74.7%；另外67%在英文科達基本能力水平，略低於去年67.8%；數學科則有79%的中三學生達到基本能力水平，高過去年的76.6%。
發言人說，局方感謝學界過去一年持續採取多元化的教學策略和措施，照顧學生的不同需要，提升學習興趣和能力。教育局會繼續與各持份者緊密合作，全力支援學校，並透過舉辦教師培訓、豐富學與教資源，例如持續優化「學生評估資源庫」成為一站式的學與教評資源平台，籌辦多元化的活動，提供適切的校本支援服務，加強教師的專業能量，提升教與學的成效。
發言人又強調於2018年推出優化措施以來，系統評估一直按「低風險、重回饋」的政策原意和定位實施，情況理想，不會增加學生的負擔。
自2015年起，小六全港性系統評估隔年舉行，亦即逢單數年舉行，雙數年則由學校以自願形式參與。
原文刊登於 香港電台