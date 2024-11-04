小三TSA中英數科　今年達基本能力水平比率均低於去年

教育局表示，已收到考評局提交的2024年全港性系統評估報告(TSA)，相比去年，今年參與評估的小三和中三學生在中、英、數三個主科的表現大致平穩。

系統評估一直按「低風險、重回饋」的政策原意和定位實施

根據報告，80.9%的小三學生在中文科達到基本能力水平，低於去年的82.4%；78.7%在英文科達基本能力水平，同樣低過去年的79.5%。另外，85.3%在數學科達到基本能力水平，較去年的86.5%為低。

中三學生方面，77%於中文科達到基本能力水平，高過去年的74.7%；另外67%在英文科達基本能力水平，略低於去年67.8%；數學科則有79%的中三學生達到基本能力水平，高過去年的76.6%。