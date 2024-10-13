小予恩弟弟上月出生患先天心臟病 幸術後根治 父：本打算停止懷孕

患先天性膽管閉塞的五歲女童小予恩於兩年前不幸去世，其父母今( 13日)於社交平台發文，指母親於今年初再度懷上男嬰，並於上月出世。然而，小予恩父母提到，小予恩的弟弟被發現臟有異常，疑似先天性心臟病；父母曾一度決定中止懷孕，避免孩子出生就要同樣面對連串大手術甚至換心，幸好弟弟做了手術後恢復進度「出奇的好」，最終化險為夷。 小予恩爸爸憶述，懷孕初期本來很順利，但懷孕4個月做產檢時，婦科醫生發現胎兒心臟有異常，疑似先天性心臟病，但因胎兒太細未能確定；直至懷孕第 6 個月，二人分別到兩間醫院照超聲波，同樣發現胎兒心室有缺漏、心臟主動脈狹窄，醫生指出更壞情況可能是左心發育不良，這症狀出生後要至少做3次心臟手術，長大後需要接受心臟移植才能活命。

爸爸表示，起初不相信胎兒有心臟病，因為胎兒一直很活躍、胎動頻繁，但得知胎兒在媽媽肚裏是靠媽媽供血，嬰兒當出生後要靠自己心臟供血，如不及時接受手術，很快會死亡後，二人都很沮喪。 直到到第7個月醫生仍未能排除左心發育不良的可能性，因此二人打算在7月某個星期五入院做中止懷孕手術，但另一位心臟外科教授建議繼續觀察胎兒生長，「真的不行才放棄。二人最終打消中止懷孕的念頭。到懷孕第8個月，心外科教授看完最新超聲波報告後，指有8成機會出生後做一次手術就成功。他們夫婦倆都很鼓舞，決定積極預備BB出生。

病患成功根治 小予恩爸爸續指，嬰兒出世後「太太只看BB一眼、核對資料後就就要分開」，他得知嬰兒是男仔是當刻心情激動；而在等待轉院間期，手機忽然彈出予恩照片，「我就跟予恩說請你向天父祈求，讓你弟弟能活下去，不要咁快去見你。在最無能為力既時候，只能相信和依靠祂！」 幸好BB 情況穩定，能等到第4日，讓醫生團隊有足夠準備做這大手術，手術前醫生說做這手術體重至少要3kg，但BB只有2.44kg屬於高危，有可能捱唔住落唔到手術台，而且因身體太小，手術中容易令心電傳導系統受損，就要一世安裝心臟起搏器。

經過6小時手術，感謝主的保守，醫生告訴我們手術很成功，病患已根治，心臟亦沒有受損！其後BB恢復出奇的好，幾天後就撤下呼吸機離開ICU，我們這時才可以見BB。一般術後恢復時間需要2-3星期，但BB到第10日就能出院回家了。 小予恩 五歲女童小予恩於2017年12月時在瑪麗醫院接受肝腸脗合手術後，心跳及呼吸一度停頓，一直留院，最終於兩年前去世。