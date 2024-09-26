小劇場戲曲節下月舉行 特別呈獻《霸王別姬》和《草橋驚夢》

第七屆「小劇場戲曲節」將於本年10月3至24日西九文化區戲曲中心舉行，呈獻一系列不同流派和風格的小劇場戲曲實驗作品。除了戲曲中心三部委約製作的小劇場粵劇作品《霸王別姬》(新編)、《文廣探谷》及《奉天承運》，今屆特別呈獻兩個內地劇團於境外首演的作品重慶市川劇院呈獻的小劇場川劇《霸王別姬》，以及上海崑劇團呈獻的小劇場崑劇《草橋驚夢》。門票現正於西九文化區網站公開發售。

重慶市川劇院受戲曲中心委約製作的小劇場粵劇《霸王別姬》啟發，特邀小劇場粵劇《霸王別姬》創作團隊首度聯手，策劃及共同創作小劇場川劇《霸王別姬》，並於本屆香港小劇場戲曲節2024作世界首演。新作同樣取材自霸王和虞姬末路訣別的經典悲劇，除了刻畫有血有肉的霸王與虞姬，更特別加入同袍之情、主僕之義等元素。



由上海崑劇團呈獻的實驗崑劇《草橋驚夢》由國家一級演員黎安獨腳擔綱，以當代實驗手法演繹元雜劇《西廂記》的愛情經典。黎安一人演盡張生與崔鶯鶯的哀怨纏綿，音樂部分同樣別出心裁，既保留傳統崑曲味道，同時糅合現代表演元素，樂隊伴奏之餘加入對答和吟唱，化成不同角色與黎安互動，為崑劇表演的新嘗試。