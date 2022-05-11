小型航拍機註冊制下月起生效　最新限飛區周五刊憲

政府在《民航條例》下，訂立附屬法例《小型無人機令》，為小型無人機設立規管框架，新法例將於今年6月1日生效。市民可透過新推出的電子平台「SUA一站通」，進行註冊、獲取安全操作資訊及相關規定文件及指引，並透過該平台的航拍機飛行圖閱覽最新的限制飛行區，限制飛行區將於周五(13日)刊憲。

新法例設6個月寬限期，以便公眾熟悉新規定及為符合規定作好準備；與危害行為、限制飛行區及執法相關罪行，則會在6月1日起即時生效，以保障航空及公眾安全。

禁飛區涉多個政府管轄範圍

參考網站公布的限制飛行區範圍，除了機場、維港、軍營及監獄，多個紀律部隊的辦公地點納入航拍機「禁飛區」，例如全港多間警署及警崗、新屋嶺扣留中心、香港警察學院、警官會所及警察體育遊樂會等；消防總部大廈、灣仔懲教署總部及入境事務處總部等，亦同樣被禁飛。

另外，禮賓府、律政中心、立法會大樓、政府總部、正在大角嘴興建的中央駐港國安公署辦公室等被劃為限制飛行區；國安公署作臨時總部的銅鑼灣維景酒店、租用的北角城市花園及西營盤港島太平酒店同樣限飛。限飛區亦包括不少郊遊勝地，包括大東山、鳳凰山及扯旗山等，當中扯旗山的範圍將涵蓋山頂盧吉道一帶。

另外，民航處於去年年底又推出小型航拍機「進階訓練機構計劃」，為涉及較高風險操作的遙控駕駛員，提供進階訓練和考核以獲取「進階等級」。資深遙控駕駛員及在其他司法管轄區接受過類似培訓和考核的人士，可憑能力和經驗證明申請「進階等級」。截至上月，共收到約400宗「進階等級」申請。