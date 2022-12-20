小天瑜臉部過敏紅腫再入NICU治療　料聖誕節在醫院渡過

天瑜爸爸稱，上周二(13日)晚上，醫院發現天瑜右臉紅腫，懷疑皮膚過敏。醫生給她注射抗生素，但過了三日也沒改善，及後紅腫更漫延至左臉。為安全起見，醫生於上周六(17日)將天瑜送至瑪麗醫院NICU作詳細檢查。

7歲女童周天瑜在2018年患上橫紋肌肉瘤後，在2020年手術時，不幸再遭遇醫療事故變「植物人」，病情發展廣受外界關注。早前小天瑜終可回家，惟時至昨晚(19日)，天瑜爸爸在社交網站Facebook宣布，天瑜臉部紅腫，原因不明，被送往瑪麗醫院兒童深切治療部(NICU)治療，預料因療程關係，今年天瑜只能在醫院渡過聖誕。

病情漸見好轉

而經電腦掃描及不同醫生檢查後，幸而診斷為軟組織發炎，未有含膿。天瑜爸爸則提到，曾有護士在天瑜臉部開始紅腫當天，發現其右臉有類似蚊叮痕跡，因此懷疑是蚊叮傷口被細菌感染，引起發炎紅腫。

天瑜爸爸表示，由於天瑜雙手水腫，手背佈滿針孔，醫生在手背和脚背已找不到合適血管注射，故只能在大腿上再找血管，開出一條導管作注射用。另外，天瑜早前左右耳朵兩邊亦有紅腫，眼皮腫得睜不開眼，幸時至昨日，天瑜臉上已經開始消腫，眼睛可以睜開，人比較精神，會給予爸爸反應。

不過，天瑜爸爸坦言，現時醫生指愛女情況已開始慢慢好轉，各項指數慢慢回復正常，但預料服用抗生素療程需要兩星期，估計聖誕節也只能在醫院渡過。