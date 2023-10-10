小天瑜醫療事故變植物人　周爸爸經3年民事索償獲醫管局和解

【21:46更新】加入醫管局回覆 8歲女童周天瑜因醫療事故變成植物人，其爸爸多年來一直奔波為她討回公道。上周二(3日)周爸爸於專頁表示，在大律師陸偉雄的陪同下再次到警署報案，但警方仍然未肯就此事立案調查，而今日(10日)周爸爸向傳媒表示，與醫管局進行的民事索償，經3年來商討，今日雙方的和解協議，並完成了最後的法律程序，但不能透露具體的和解協議條款。 醫管局發言人回覆指，局方與病人家屬的和解申請今日獲法院批准，醫管局法律團隊會繼續與病人家屬的代表律師保持聯繫，跟進相關法律事宜，強調和解不代表事件中任何一方負上任何責任。發言人續稱，醫管局一直非常關注有關病人的情況，醫護團隊會繼續為她提供適切的治療及護理，同時亦會與病人家屬保持密切溝通，提供所需協助。

未來會繼續追討醫管局刑事責任 周爸爸表示，今次和解屬民事索償，意味醫管局願意就此次醫療事故中臨床上的錯誤責任作出賠償。未來他仍會繼續追討醫管局在刑事上的責任，包括是否有醫務人員涉嫌篡改醫療紀錄等，會與執業大律師陸偉雄繼續一起「看看能不能作出進一步的追究」。 周爸爸再報案警方拒立案 「在警署逗留了幾個小時，最後甚至連口供也不願意為我們錄取。」上周二，周爸爸在陸大狀的律師團隊陪同下，到警署再報案，希望就這宗懷疑妨礙司法公正、公職人員行爲失當案件向警方提供一些資料，惟警方拒絕立案，理由是，在程序上來說，呂醫生是有權在手術後修改醫療紀錄。惟周爸爸認為警方「搞錯重點」，因他質疑的，是呂醫生所修改的醫療紀錄內容本身是否屬實。 警方表示需經醫委會轉介才調查 周爸爸又在帖文中表示，「更荒謬的是，紅磡警署的高層向我們表示，這個個案需要經醫委會的轉介，警方才會展開調查」，他質疑為何警署只為專業人仕或機構服務，「對於小市民的求助聲音你們就不聞不問？難道鄧桂思事件，也是醫委會轉介你們警方調查，你們才去控告那兩名醫生誤殺？？」