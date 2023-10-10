小天瑜醫療事故變植物人　周爸爸經3年民事索償獲醫管局和解

【21:46更新】加入醫管局回覆
8歲女童周天瑜因醫療事故變成植物人，其爸爸多年來一直奔波為她討回公道。上周二(3日)周爸爸於專頁表示，在大律師陸偉雄的陪同下再次到警署報案，但警方仍然未肯就此事立案調查，而今日(10日)周爸爸向傳媒表示，與醫管局進行的民事索償，經3年來商討，今日雙方的和解協議，並完成了最後的法律程序，但不能透露具體的和解協議條款。
醫管局發言人回覆指，局方與病人家屬的和解申請今日獲法院批准，醫管局法律團隊會繼續與病人家屬的代表律師保持聯繫，跟進相關法律事宜，強調和解不代表事件中任何一方負上任何責任。發言人續稱，醫管局一直非常關注有關病人的情況，醫護團隊會繼續為她提供適切的治療及護理，同時亦會與病人家屬保持密切溝通，提供所需協助。
未來會繼續追討醫管局刑事責任
周爸爸表示，今次和解屬民事索償，意味醫管局願意就此次醫療事故中臨床上的錯誤責任作出賠償。未來他仍會繼續追討醫管局在刑事上的責任，包括是否有醫務人員涉嫌篡改醫療紀錄等，會與執業大律師陸偉雄繼續一起「看看能不能作出進一步的追究」。
周爸爸再報案警方拒立案
「在警署逗留了幾個小時，最後甚至連口供也不願意為我們錄取。」上周二，周爸爸在陸大狀的律師團隊陪同下，到警署再報案，希望就這宗懷疑妨礙司法公正、公職人員行爲失當案件向警方提供一些資料，惟警方拒絕立案，理由是，在程序上來說，呂醫生是有權在手術後修改醫療紀錄。惟周爸爸認為警方「搞錯重點」，因他質疑的，是呂醫生所修改的醫療紀錄內容本身是否屬實。
警方表示需經醫委會轉介才調查
周爸爸又在帖文中表示，「更荒謬的是，紅磡警署的高層向我們表示，這個個案需要經醫委會的轉介，警方才會展開調查」，他質疑為何警署只為專業人仕或機構服務，「對於小市民的求助聲音你們就不聞不問？難道鄧桂思事件，也是醫委會轉介你們警方調查，你們才去控告那兩名醫生誤殺？？」
女童天瑜因醫療事故變成植物人
女童周天瑜2018年患上惡性腫瘤橫紋肌肉瘤，至2020年5月在瑪麗醫院做手術時發生醫療事故而變植物人至今逾3年，天瑜於6月時度過了8歲生日。一直為愛女天瑜勞碌奔波的天瑜爸爸，早前確診患惡性腫瘤，並同時患上原發性肺腺癌，天瑜爸爸卻認為是「上天巧妙安排」，表示會積極樂觀面對。
周爸爸完成了25次的電療療程
上周四(5日)周爸爸亦有於專頁表示，已完成了25次的電療療程，會在11月安排手術切手部的惡性腫瘤，翌日會做一次腦部磁力共振檢查，以確定癌細胞有沒有擴散至腦部。緊接下來，就會開始肺癌的治療，會再作電療，化療和手術，好消息是，如果一切順利，這將會是一個根治性的治療，只是手術後的復康過程會比較漫長。