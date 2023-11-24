小學人文科框架分六範疇 配合愛國主義教育方向 以免6年課程對國家一無所知

小學常識科兩年後會分拆為人文科及科學科，教育局公布人文科的課程框架，涵蓋「健康與生活」、「國家與我」和「理財與經濟」等6個範疇，同時新增國家歷史、國情、中華文化和國民身份認同等內容，包括小三生要認識《港區國安法》、小六生學習共產黨成就等。當局建議，人文科將佔小學6年課程總課時不少於7%，其中小一至小二每年最少64節、共約37小時，小三至小六最少96節、約56小時。
《施政報告》提出把小學常識科分拆為人文科及科學科，其中人文科新課程大幅加入國史、國家地理、中華文化、國安和國家最新發展等內容。框架指出，開設科目的首項原則是配合愛國主義教育方向，讓學生進一步了解國家歷史文化與發展，從而加強學生文化自信和建立國民身份認同、提升國家民族意識和培養愛國情懷等。
框架詳列不同年級的學習內容，包括小一初步認識國家和培養家國觀念、知道中國全名是「中華人民共和國」、法律不允許損毀或塗鴉國旗、國徽、區旗和區徽；小二要明白香港自古以來是國家不可分離部分、小三要初步認識國家版圖、名勝古蹟、《港區國安法》和孔子、華佗、季布等中華民族傳統美德的歷史人物和故事。小六學生則要學習國安、國家最新發展，以及中國共產黨領導下的重大成就、認識國家主席習近平提出的「青年強則國家強」概念等。
增潤內容免學生脫節
教育局總課程發展主任李建寰表示，人文科課程內容絕大部分建基於常識科，而《基本法》等國民教育內容亦屬常識科課程，並非新鮮事物，教育局亦有透過不同策略，支援和推動學界做好國民教育，相信小學已經習慣推行國教。他又說，距離對上一次常識科更新課程已數年，要適時增潤內容與時並進，讓小學生不要脫節，認為他們在6年小學對國家一無所知「都冇咁好啦」。
人文科框架同時指出，會保留和改良有關性教育、媒體和資訊素養等學習元素，新加入的性教育內容包括小四學習拒絕在網絡接觸不良資訊和抗拒誘惑，如性要求和色情資訊、小六了解和識別與性相關的偷拍、援交等社會問題、罪行及刑事責任，以及學習預防裸聊、網絡色情等陷阱。