小學人文科框架分六範疇 配合愛國主義教育方向 以免6年課程對國家一無所知

小學常識科兩年後會分拆為人文科及科學科，教育局公布人文科的課程框架，涵蓋「健康與生活」、「國家與我」和「理財與經濟」等6個範疇，同時新增國家歷史、國情、中華文化和國民身份認同等內容，包括小三生要認識《港區國安法》、小六生學習共產黨成就等。當局建議，人文科將佔小學6年課程總課時不少於7%，其中小一至小二每年最少64節、共約37小時，小三至小六最少96節、約56小時。

《施政報告》提出把小學常識科分拆為人文科及科學科，其中人文科新課程大幅加入國史、國家地理、中華文化、國安和國家最新發展等內容。框架指出，開設科目的首項原則是配合愛國主義教育方向，讓學生進一步了解國家歷史文化與發展，從而加強學生文化自信和建立國民身份認同、提升國家民族意識和培養愛國情懷等。