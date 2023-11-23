小學人文科課程分六大範疇　加入認識共產黨、防範性罪行內容

小學常識科在2025/26學年起，將在小一和小四年級分拆成科學科及人文科。教育局今日(23日)公布人文科課程框架，表示會沿用現行常識科大部分範疇，日後會涵蓋6個範疇，包括「健康與生活」、「環境與生活」、「理財與經濟」、「社會與公民」、「國家與我」及「世界與我」。

小六課程認識共產黨領導下成就 在「國家與我」範疇，人文科會增潤有關中華文化美德、國家最新發展及國家安全等內容，其中小六課程會加入認識中國共產黨領導下的重大成就和最近發展、認識「青年強則國家強」的道理，以及《憲法》與《基本法》的關係等。 人文科課程框架提到，開設人文科的原則包括配合愛國主義教育方向、進一步加強人文素養的發展等。教育局總課程發展主任(幼稚園及小學)李建寰稱，人文科加入了國家歷史、地理、國情和中華文化等內容，而距離對上一次2017年的常識科課程已經數年，世界或教育趨勢已出現不同發展，因此要適時增潤內容與時並進，讓小學生不要脫節，認為他們讀完小學卻對國家一無所知「都冇咁好啦」。