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2023-11-23 13:07:00

小學人文科課程分六大範疇　加入認識共產黨、防範性罪行內容

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教育局簡介小學科學科及人文科課程框架。(蘇文傑攝)

教育局簡介小學科學科及人文科課程框架。(蘇文傑攝)

小學常識科在2025/26學年起，將在小一和小四年級分拆成科學科及人文科。教育局今日(23日)公布人文科課程框架，表示會沿用現行常識科大部分範疇，日後會涵蓋6個範疇，包括「健康與生活」、「環境與生活」、「理財與經濟」、「社會與公民」、「國家與我」及「世界與我」。

教育局簡介小學科學科及人文科課程框架。(蘇文傑攝)

教育局簡介小學科學科及人文科課程框架。(蘇文傑攝)

小六課程認識共產黨領導下成就

在「國家與我」範疇，人文科會增潤有關中華文化美德、國家最新發展及國家安全等內容，其中小六課程會加入認識中國共產黨領導下的重大成就和最近發展、認識「青年強則國家強」的道理，以及《憲法》與《基本法》的關係等。

人文科課程框架提到，開設人文科的原則包括配合愛國主義教育方向、進一步加強人文素養的發展等。教育局總課程發展主任(幼稚園及小學)李建寰稱，人文科加入了國家歷史、地理、國情和中華文化等內容，而距離對上一次2017年的常識科課程已經數年，世界或教育趨勢已出現不同發展，因此要適時增潤內容與時並進，讓小學生不要脫節，認為他們讀完小學卻對國家一無所知「都冇咁好啦」。

教育局簡介小學科學科及人文科課程框架，圖為蔡世鴻。(蘇文傑攝) 教育局簡介小學科學科及人文科課程框架，圖為潘偉賢。(蘇文傑攝) 教育局簡介小學科學科及人文科課程框架，圖為林威廉。(蘇文傑攝) 教育局簡介小學科學科及人文科課程框架，圖為李建寰。(蘇文傑攝) 教育局簡介小學科學科及人文科課程框架，圖為吳大琪。(蘇文傑攝)

要識別偷拍援交等刑責

課程框架亦提到，人文科會加入較多性教育內容，包括小四學習拒絕在網絡接觸不良資訊和抗拒誘惑，如性要求和色情資訊、小六了解和識別與性相關的偷拍、援交等社會問題、罪行及刑事責任，以及學習預防裸聊、網絡色情等陷阱。

教育局建議，人文科佔小學六年課程總課時不少於7%，其中小一至小二每年有不少於51節、約30小時人民科課時，小三至小六則每年不少於77節、約45小時課時。教育局並建議學校善用彈性課節時間進行不同學習活動，如鼓勵學生參加《憲法》和《基本法》全港校際問答比賽、安排小二生參觀政府部門配合「社區有心人」學習主題、因應小四有關預防疾病的主題參觀香港醫學博物館等。

小一二科學科「積極考慮」撤紙筆考試

另外，教育局上周已發布小學科學科課程框架，並正進行諮詢，在收到不少「強烈意見」後，積極考慮小一、二的科學科不設紙筆考試，由多元評估取代，以凸顯「樂學活用」、培養學生好奇心和求知慾的課程理念。

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