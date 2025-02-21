小學校長訛稱未發薪金及獲授權提取資金籌辦活動 判囚6個月

一名政府資助小學時任校長，涉嫌訛稱未獲發薪金及獲授權提取資金籌辦活動，詐騙校方向他重複支付兩個月的薪金及學校款項共超過27萬元，被廉政公署起訴，他承認控罪，今日在西九龍裁判法院被判入獄6個月。

裁判官判刑時指出法庭不考慮判處社會服務令

47歲被告陳奕鑫，是仁濟醫院趙曾學韞小學時任校長，早前承認4項欺詐罪名。

裁判官余俊翔判刑時指出，被告身為校長卻作出違反誠信的行為，法庭不會考慮判處社會服務令。裁判官考慮被告認罪及其他因素，最終判處他入獄6個月。