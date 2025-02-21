小學校長訛稱未發薪金及獲授權提取資金籌辦活動　判囚6個月

一名政府資助小學時任校長，涉嫌訛稱未獲發薪金及獲授權提取資金籌辦活動，詐騙校方向他重複支付兩個月的薪金及學校款項共超過27萬元，被廉政公署起訴，他承認控罪，今日在西九龍裁判法院被判入獄6個月。
裁判官判刑時指出法庭不考慮判處社會服務令
47歲被告陳奕鑫，是仁濟醫院趙曾學韞小學時任校長，早前承認4項欺詐罪名。
裁判官余俊翔判刑時指出，被告身為校長卻作出違反誠信的行為，法庭不會考慮判處社會服務令。裁判官考慮被告認罪及其他因素，最終判處他入獄6個月。
案情透露，被告分別在2023年4月及5月向學校訛稱，沒有透過銀行自動轉賬收到同年3月份及4月份的薪金，詐騙校方以支票向他補發該兩個月的薪金共逾15萬元。被告又於2023年5月至6月期間，兩次向學校訛稱獲辦學團體及校監批准，從該校的銀行戶口提取資金為職員及學生籌辦活動，詐騙校方向他支付兩筆共12萬元的款項。
廉署調查後發現，被告分別於2023年3月底及4月底，已透過銀行自動轉賬方式收取該兩個月的薪金。此外，被告獲校方支付活動籌辦費用12萬元後，將款項存入其個人銀行戶口作私人用途，並且從來沒有以有關款項支付該校任何開支。被告於2023年12月底離職。
廉署發言人表示，校長作為學校領導人，絕不可在履行職務期間利用公事身份謀取私利。廉署一直以「三管齊下」的策略維護教育界廉潔，除了會繼續嚴厲執法，廉署亦為學校編製了《學校管治與內部監控防貪錦囊》，並為校長及教職員舉辦防貪講座。
原文刊登於 香港電台