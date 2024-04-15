小學深入淺出推國家安全教育 冀日常生活實踐 做個中華好兒女

全港學校近年加強推廣國家安全教育，增加其對國家的認識和國民身份認同等。香港道教聯合會圓玄學院石圍角小學校長郭敏麗接受本報專訪稱，上周五的升旗儀式及「國旗下的講話」，會一併開放予家長參與並邀請學生向同學介紹全民國家安全教育日；又稱國家安全各範疇內容已融入日常課程和課外活動，確保所有學生都能接觸和掌握國家安全、國民教育概念，並把所學的帶回日常生活。記者：羅庸軒 教育局上月向全港中小學發通函，建議學校在全民國家安全教育日前後，舉辦合適的校本師生活動，營造維護國家安全的濃厚氛圍。石圍角小學上周五的例行升旗儀式特別開放予全體家長參與，升旗後數分鐘的「國旗下的講話」環節內容亦呼應今日國安教育日，包括由教師向同學講解何謂國安教育日及國家安全的重要性等，並會邀請學生從國家安全20個重點領域當中，挑選同學較感興趣的主題介紹，之後就會播放動畫讓他們更容易認識國安教育日。

日前的講話最後介紹了學生們較易理解的糧食安全領域，郭敏麗指台下學生並非當日才接觸或認識何謂糧食安全，該校在整個學年已經將各個領域內容，融入不同年級的課程和全校課外活動，包括涵蓋國安、國民和價值觀教育、為期整個學年的「做個中華好兒女」主題活動。

活動注重親身體驗 學校參照「國民教育——活動規劃年曆」，平均每兩個月選出一個傳統節日，然後舉辦相應緊扣日常生活的主動活動，透過節日認同國民身份。例如中秋節食月餅和唱音樂課學習的歌曲、舉辦中史問答比賽等，以及在內地等同敬老節的重陽節安排學生為長者表演武術等，郭敏麗認為「親身體驗比我哋講好」，同時帶出關愛、敬老的價值觀信息，又指學生在重陽節食粽的同時，學校可順道提及糧食安全領域。至於剛過去的婦女節，學生就透過視藝科的繪畫技巧及中文科的實用文格式，製作送給母親的感謝卡。

該校德育及公民教育主任許斯斯稱，小學生難以一時三刻明白國安概念，「唔係講5分鐘就會明白」，透過活動能令他們感受到糧食的重要性和要珍惜，繼而教他們中國會保障國民有足夠糧食等。郭敏麗補充，另一種可結合深入淺出講解的領域是文化安全，「唔珍惜呢啲(傳統)文化可能就冇㗎喇……農曆新年攢盒10種傳統食物對學生嚟講係好陌生」，相信上周講話能令學生有共鳴、非新鮮事。她們都希望，學生能把國安教育學到的價值觀和所體驗的在日常生活實踐、傳承中華文化。

確保6年學習全數20個領域 學校在10個科目共同備課時，需要評估和紀錄不同單元所涉獵的國安領域，再檢視忽略了哪些領域，繼而立即「包底」研究由哪個科目涵蓋，確保6年的課程可學習全數20個領域。不過，郭敏麗直言部分內容或不太適合小學生深入研究，如海外利益安全等，「可能我哋只係一個好簡單嘅介紹。」早前家長日在校內展示多塊介紹全數國安領域的展板，供家長與子女在等候期間參觀和參加有獎問答遊戲，她期望透過互動方式讓更多持分者了解國家安全，又說不少家長都想將學習新事物變成親子活動。