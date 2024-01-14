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2024-01-14 11:48:47

小學生日花4小時用電子產品超衞生署標準　調查指與家長使用時間成正比

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女青去年進行問卷調查，發現小學生每日平均花4小時用電子產品。(林靄怡攝)

女青去年進行問卷調查，發現小學生每日平均花4小時用電子產品。(林靄怡攝)

兒童過早接觸電子產品或使用時間過長，都會對他們發育帶來不良影響。一項調查發現，小學生使用電視、智能電話和平板電腦等電子產品的時間，與家長使用的時間成正比，甚至高出衞生署建議的每小時不多於兩小時指標。

女青去年進行問卷調查，發現小學生每日平均花4小時用電子產品。(林靄怡攝) 女青去年進行問卷調查，發現小學生每日平均花4小時用電子產品。(林靄怡攝) 郭義聰認為，要改善情況家長便應做好榜樣，減少用電子產品娛樂。(林靄怡攝) 女青去年進行問卷調查，發現小學生每日平均花4小時用電子產品。(林靄怡攝) 女青去年進行問卷調查，發現小學生每日平均花4小時用電子產品。(林靄怡攝)

推算家長每用一小時 孩子用兩小時

香港基督教女青年會去年7至10月以問卷訪問773名小學生家長，發現有關小學生在學習以外，平均每日花4小時看電視、使用智能電話和平板電腦等電子產品，假日的使用時間更大增至平均6小時，較家長多一至兩小時，同時遠高於衞生署的建議，即小學生每日不應花多過兩小時用電子產品娛樂。

調查結果顯示，有八成小學生都會用電子產品「觀看網絡影片」、六成用來「打機」。女青按研究數據推算，亦發現每當家長用一小時，其子女使用時間便會倍增至兩小時4分鐘，又指家長給子女用電子產品主要是讓他們「可以放鬆」、「作為獎勵」，以及「讓自己有私人空間」等。

倡家長以身作則改善情況

受訪家長當中，有八成半都表示有監察和控制子女使用電子產品時間，亦會預先提及停止時間，惟家長都傾向以較強硬方式應對子女長時間使用，包括「沒有產品」、「責罵孩子」和「關Wi-Fi」等，以提醒和協商解決只屬少數。

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女青總主任(青年及社區服務)郭義聰認為，數據顯示家長使用電子產品的習慣和時間，對子女有密切影響，如家長不想子女沉迷，自己就應做好榜樣，減少用電子產品娛樂、多花時間參與家庭活動，同時避免過早為幼童提供「電子奶嘴」。

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