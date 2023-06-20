小學生普通話指數升 中學生跌5% 主因疫下網課中學生使用機會少

GAPSK語文推廣委員會發布香港學生普通話水平狀況及發展趨勢。今年香港小學的普通話指數由去年的88.6，升至89.9；中學生的普通話指數76.9，較去年跌近5%。研究發現，隨着學生的年級增長，普通話能力相應下降。香港城市大學翻譯及語言學系助理教授麥子茵稱，三年網課對中學生的普通話能力影響較大，對小學生則影響較小。有校長指，或因網課仍須以普通話上中文課。

香港城市大學翻譯及語言學系根據GAPSK考試委員會提供該屆幼稚園及中小學考生共2,300份的普通話成績，並隨機抽樣考生成績作出分析。分析近年數據，幼稚園學生在聆聽能力、描述能力及表達能力都有所提升和改善，但在語音辨識和語言組織能力上相對較弱。如將約「yuē」說成葉「yē」、「端 duān 出蛋糕」說成「擔 dān 出蛋糕」。而隨着學生的年級增長，拼音、詞彙、語法能力相應下降。拼音詞彙語法下降幅度最大，平均得分從小學階段的約80%下降到中學階段的約60%。

麥子茵表示，學生在幼稚園和小學階段普通話水平都穩定在高位，而中學階段則明顯下降，以說話為例，幼稚園生在說話方面平均獲得94分，初小學生獲95.21分，高小學生獲94.02分，而中學生只得82.53分。她認為，「現在的中學生太忙碌，在沒有辦法增加太多普通話課程的情況下，學校應將教育質素提升。」

中學較少機會用普通話 致水平下降

GAPSK校長顧問、津貼小學議會主席胡艷芬認為，小學生即使在疫情期間上網課都需用普通話上中文課，但中學生則較少機會使用普通話，令普通話水平下降。她建議學校編制課程時，應要留空間給學生學習普通話，例如中學可以普教中、增加普通話課外活動等。

GAPSK首席學術顧問張丹指，學校要認同學習普通話的重要性及必要性，因為普通話是國家共同的語言，民族溝通的橋樑。