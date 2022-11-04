小學生網課適應較高 港大學者籲多支援中學

學生3年疫情中經歷網上學習新常態，港大教育學院最新調查發現，相比首一、二波疫情時，中小學生網上學習頻率更多，形式也更豐富，增加了互動和自主學習元素，他們對網上學習更有信心，分別提升4.9%及2.8%，而小學生似乎比中學生更加適應網上學習。副院長及教育應用資訊科技發展研究中心副主任羅陸慧英估計，原因或來自多方面，包括小學生獲更多支援，建議更多關注支援中學生。

研究團隊在今年7至9月初向51間中小學師生和家長作問卷調查網上學習的情況，比對2020年6月的調查。表示一周有4至5次參與具互動性網課的中學生由22%增至28%；小學生上次未有調查，但今次調查也達20%，整體有所增加；主要由老師講解的課堂、觀看老師預錄的課堂則減少。小學一周4至5次預錄課堂由24%大減至10%，中學一周兩、三次預錄課由29%減至16%。而利用數碼工具與同學協作完成小組習作整體稍有增加，小學一周一次的課堂由16%增至24%；中學則由20%增至31%。羅陸慧英指數據令人振奮，反映網課應用比疫情初期更能提升學生自主學習。