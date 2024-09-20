小學男教師偷拍學生同事裙底 手機藏逾280張裙底照 判監16個月

一名36歲已婚小學男教師於2022年在旺角港鐵站上蓋的商場扶手電梯疑偷拍女途人裙底春光被警員發現，檢查其手機發現疑藏有裙底照超過283張，牽涉10名事主。當中更包括他任教的學生、同事，甚至在太空館任演講嘉賓時偷拍女職員裙底，當中更是課堂上犯案。教師被控18項有違公德行為等罪，今（20日）於區域法院承認當中13罪涉及283張裙底照，被法官嚴舜儀判監16個月。

旺角犯案被警「斷正」稱工作壓力大

被告梁榮燊(36歲)被控5項有違公德行為及13項非法拍攝及觀察私密部位罪。他於昨日承認當中13罪，餘下5項非法拍攝私密部位罪獲准於法庭存檔、不予起訴。法官嚴舜儀判刑時指被告每次從手機翻看相片對事主都是傷害，其行為亦違反誠信，終判囚16個月。