小學男教師偷拍學生同事裙底 手機藏逾280張裙底照 判監16個月

一名36歲已婚小學男教師於2022年在旺角港鐵站上蓋的商場扶手電梯疑偷拍女途人裙底春光被警員發現，檢查其手機發現疑藏有裙底照超過283張，牽涉10名事主。當中更包括他任教的學生、同事，甚至在太空館任演講嘉賓時偷拍女職員裙底，當中更是課堂上犯案。教師被控18項有違公德行為等罪，今（20日）於區域法院承認當中13罪涉及283張裙底照，被法官嚴舜儀判監16個月。
旺角犯案被警「斷正」稱工作壓力大
被告梁榮燊(36歲)被控5項有違公德行為及13項非法拍攝及觀察私密部位罪。他於昨日承認當中13罪，餘下5項非法拍攝私密部位罪獲准於法庭存檔、不予起訴。法官嚴舜儀判刑時指被告每次從手機翻看相片對事主都是傷害，其行為亦違反誠信，終判囚16個月。
牽涉10受害者 包括太空館女職員
案情指被告於2018年至2022年8月期間，先後於天水圍及鰂魚涌的學校任職教師。2022年7月20日，他在旺角港鐵站B4出口尾隨女子X一路行至T.O.P.商場地下樓層之扶手電梯上，期間被告曾把手機放在X的裙底，被巡邏警員發現，上前截查並發現被告手機內有拍到X臀部的照片，警員亦發現內有其他懷疑裙底照。被告於被捕時稱「我係工作壓力大，所以先影個女仔裙底」，其後承認手機有他於2021年5月至2022年7月偷拍不同事主的裙底照，警方檢取共283張涉案相片，牽涉10名事主(4名任教小學生、3名不認識中小學生、同事Y、不認識女子X、太空館女職員Z)
任教電腦課堂上犯案偷拍女生
被拍攝事主當中，包括多名不知名的校服女生，有部分為他任教的小學女生，當中更是電腦課堂上犯案；被告的女同事曾於校外多度被偷拍；以及被告在太空館任演講嘉賓時拍攝的太空館女職員的裙底照。
案件編號：DCCC 851/2023