小學青衣運動場辦陸運會 小食亭斥老師三次「阻做生意」 校方回應(更新)

青衣運動場小食亭店主近日在社交媒體發文，控訴位於葵青區的基督教香港信義會葵盛信義小學上周四（20日）舉行陸運會時，指派老師於店前「巡嚟巡去」，阻礙家長及學生光顧，引發店主與老師爭執，其中一名老師被指在爭執期間，向該店員工辱罵「抵你無生意」。店主強調小食亭每逢場地有活動均須開門營業，屬康文署規定，雖然理解學校會因小朋友購買決策能力較弱而禁止學生光顧，惟不能接受老師在店舖門時妨礙家長付款，直言再發生相同事宜會報警處理。帖文引發網民熱論。 日後與各持份者調溝通 避免誤會發生 該校昨晚（24日）回應事件，強調一直以來教導學生注重健康飲食，當日學生已訂購午餐，當日亦有家長在小食亭購買食物；校方並指會進一步瞭解事件，將按需要作跟進，強調日後學校舉辦同類活動將會按需要與各持份者及相關部門協調溝通，避免誤會發生。 教育局表示得悉事件後，已即時向有關學校了解情況，並轉達相關意見，局方稱據悉學校按校本情況作相關安排。教育局已提醒學校應與各持份者及相關部門就有關事宜保持溝通及作所需協調，會繼續與學校保持聯繫，提供適切意見及支援。康文署發言人表示，已經收悉青衣運動場小食亭許可證持有人的意見，並積極跟進以便日後進一步協調相關事宜。

老師至少三次「阻住做生意」 激動對質 涉事店員今日（25日）於電台詳細解釋事發經過。他指當日老師至少三次「阻住做生意」，因而激動對質。他憶述當日中午12時，老師走到小食亭勸諭學生不要光顧，到網上流傳片段時已是第二次勸阻，「唔應該咁同小朋友講嘢（情緒勒索），我讀書時啲老師都唔會咁樣講嘢法，呢種方式會令啲小朋友不開心，亦都不禮貌。」 至於最激烈一次爭執發生在下午2時許，當時有學生及家長前來買食物，有另外兩位老師出現，「問小朋友『做咩買嘢』，然後話『呢度唔可以買嘢個喎』，當時個家長聽到都好驚訝。」他當場與老師對質，「你要唔俾你啲學生買嘢，應該喺看台講，而唔係出到嚟喺我面前同班學生講嘢。返上看台啦你，唔好阻住我做生意。」及後有老師回應「抵你無生意」。 他坦言今次不是單一事件，許多小學在陸運會期間都不讓學生光顧小食亭，不過無論如何都會繼續營業。

不明容許家長學生用自動售賣機 店主在帖文中指出，校方禁止學生到小食亭光顧，一直派老師在門前巡邏，更會在學生及家長付錢時以情緒勒索方式出言阻止：「你買左，但隔黎個同學仔無得買，你諗下隔黎同學仔既感受喎」，卻容許其使用自動售賣機，令店方不解校方為何只單單禁止學生在小食亭購買零食飲品的理由，又表明校方若想要制止，應在場內範圍而非店家門前。 店主︰再發生同類情況或報警 店主感嘆營業宗旨為服務市民大眾，但現時零售業「生意難做」，若再發生同類情況將會報警。網民對事件反應兩極，有人認為支持店家做法，認為校方沒有權利管理家長學生的自由，不解學生只是買零食為何有問題；有人則表示在於學校角度，運動會只是轉變了場地的學習活動，仍須遵守校方所設立的規矩及秩序，且因小朋友貪食或會不知節制，可能會導致劇烈運動後出現不良反應。