小巴安全帶放蛇｜多數長者不願扣安全帶　九成半小巴未裝偵測警示系統

警方日前派員放蛇搭小巴，發現31名乘客沒有繫上安全帶，遂向他們發出傳票。公共小巴車主司機協進總會主席張漢華今早(27日)在電台節目表示，警方近期加強執法行動，特別是針對已安裝「安全帶偵測警示系統」的小巴。

便衣警多數後生高大戴黑超

張漢華說，安全帶偵測警示系統會透過顏色及聲響提示司機及乘客未扣上安全帶，認為有亮燈和聲響有效提醒乘客盡快扣好安全帶。他指目前全港只有不足5%已安裝此系統，仍有4,100部未安裝，稱每部車安裝需花費2至3萬元，希望政府能資助。他又笑言，「放蛇」便衣警多數後生、短頭髮軍裝、高大、戴黑超，以往乘客見到警方路障都會自動自覺扣安全帶，現時便衣放蛇加上自動偵測系統，方便警方執法。