小心冧樹！海防道大樹倒塌壓賓利 詹志勇憂附近樟樹續倒塌

昨日發生至少兩宗大樹倒塌事件，其中尖沙咀海防道昨日下午有大樹倒塌，壓住一輛途經的賓利房車，司機一度被困，中午荃灣亦有大樹部分枝幹折斷，跌落停在路邊的貨車車頂。教育大學地理及環境科學研究講座教授詹志勇形容，海防道塌下的石栗樹根已爛，是因斜坡上方台封死樹根，事件中無人命傷亡僅屬幸運，估計該處十多棵樟樹未來亦會塌下，建議拆走平台還原。攝影：李睿哲

截至晚上9時，本港昨共有5宗塌樹報告。尖沙咀海防道的塌樹事故發生於約下午2時半，近漢口道有一棵大樹塌下，攔住海防道兩條行車線，並壓住一輛途經的賓利房車，車頂及車頭冚凹陷，司機一度被困，由消防員花約20分鐘救出，司機報稱胸口不適，消防員及工人以工具將倒塌大樹鋸開。而中午荃灣海盛公園一棵約20米高大樹有部分枝幹折斷，一輛停在路邊的貨車被折枝壓到車頂。詹志勇估計，海防道塌下的大樹是石栗，樹齡逾60年，並指該樹折斷位置幾乎齊口，樹根已爛，真菌攻上樹幹底部。他解釋，九十年代前市政局興建九龍公園時，在斜坡上方興建大平台，以混凝土阻擋大樹根部吸收空氣和水分，當年已預計大樹將會塌下，而今次未釀人命損失僅屬幸運。

他又指，海防道有十多棵樟樹，未來亦將倒下，建議政府拆走現為文物探知館外露天茶座位置的大平台，讓土壤條件回復，給予大樹重生機會。