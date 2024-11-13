小朋友幫小朋友 元気 「親親小蜜蜂與自然生態之旅」 遠離鬧市 追尋自然瑰寶

每日生活在石屎森林中，大家又有多久沒有遠離繁囂的生活節奏，親親大自然呢？為了讓小朋友認識及接觸自然瑰寶，元気寿司最近與本地農莊合辦多場「親親小蜜蜂與自然生態之旅」，讓多間小學學生、元気寿司特選親子會員及員工家屬等透過一連串實際體驗和觀察動物的生態，領略大自然的奧秘，並推廣可持續發展的理念，為創造更美好的未來作出貢獻。

發揮「小朋友幫小朋友」精神 培養孩子同情心及回饋社會 元気寿司堅信小朋友作為社會未來主人翁，期望能以正向行為感染下一代，令他們自小便獲得促進正向全人發展的學習機會，發揮潛能。在經營餐飲業務的同時，元気寿司亦積極推動「小朋友幫小朋友」理念，透過捐出指定產品如「兒童壽司盛」的部份收益予非牟利機構，令更多有需要的小朋友都能享有愉快學習的機會，實踐「小朋友幫小朋友」的理念。 踏上大自然奇妙之旅 寓教於樂的學習體驗 「親親小蜜蜂與自然生態之旅」在香草農莊舉行，當日活動主要分為3大部分︰「蜜蜂的奇妙世界」、「親親兔仔羊咩咩」和「香草農莊小農夫」。對於大部分小朋友而言，看見蜜蜂少不免會感到驚慌，擔心會被螫傷。不過，活動當日多位專業導賞員引導小朋友們仔細觀察並畫下蜜蜂的身體結構、聆聽蜜蜂拍翼的聲音，甚至近距離觀察蜂巢、一嚐蜜蜂們辛勤工作的成果—蜜糖，令小朋友們以別開生面的形式重新認識蜜蜂的生態。

「粒粒皆辛苦」不少小朋友在課堂上都學會及明白此道理，在當日最後「香草農莊小農夫」環節中，一眾參加小朋友齊齊化身小農夫，親手種植碗豆，一方面體驗種植的樂趣，另一方面以身體力行感受「粒粒皆辛苦」道理，學習到可持續農業的概念，種下愛護環境的種子。除此之外，當日小朋友們更可體驗、鬆土、除草等過程，小朋友們分享雖然在種植過程中很辛苦，既要忍受太陽的炎熱，又要悉心為植物施肥、澆水，不過漸漸地很快便「上手」，也了解到農夫工作的辛勞，很期待種植的碗豆可以快點長大。

獲贈蜂蠟保鮮布 DIY 套裝 將環保、 STEAM 知識帶回家中 活動完結後，每位參加小朋友均可獲贈一份「蜂蠟保鮮布DIY套裝」，小朋友可以利用套裝內附的材料製作「蜂蠟保鮮布」，蜂蠟保鮮布原理是以棉布加上天然蜂蠟，由於蜂蠟有阻隔水氣的功效，一般可用於食材保鮮或包裹固體食物，如麵包、三文治等，所以可作為即棄塑膠保鮮紙的天然替代品。元気寿司希望透過鼓勵大家親手製作「蜂蠟保鮮布」，除了能讓小朋友體驗DIY的樂趣，同時推動小朋友在日常生活中作出小改變，多選用可重用物料，以培養環保意識並從中學習到STEAM知識，激發他們的好奇心和創意，並以此為起點，在日常生活中實踐環保，用實際行動為保護地球出一分力！